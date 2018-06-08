Фланаган и Джан покидают "Ливерпуль"

"Ливерпуль" официально объявил, что защитник Джон Фланаган и полузащитник Эмре Джан покинут клуб по истечении своих контрактов этим летом.

Некогда на Фланагана, воспитанника академии "красных", возлагали огромные надежды. Джон сыграл 51 матч за первую команду "Ливерпуля" после своего дебюта в 2011 году против "Манчестер Сити", а в 2014 дебютировал и за сборную Англии.



Однако в какой-то момент карьера талантливого англичанина пошла по наклонной — например, в январе Фланаган был приговорен к 40 часам общественных работ за избиение своей девушки.



Дважды побывав в аренде, в "Бернли" и "Болтоне", Джон так и не смог вернуться в планы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, поэтому клуб решил не продлевать истекающий контракт 25-летнего защитника.



Что касается Джана, то решение не продлевать истекающий контракт принял уже сам Эмре. Игрок сборной Германии, перебравшийся на "Энфилд" в 2014 году из "Байера", не смог договориться об условиях новой сделки и теперь уходит свободным агентом — предположительно, в "Ювентус".



Добавим, за эти три сезона 24-летний Джан провел 167 матчей за "красных", включая появление на замену в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом месяце.