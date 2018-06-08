Педро: "Йоканович — отличный тренер"

Вингер "Челси" Педро заявил, что был бы рад приходу Славиши Йокановича из "Фулхэма" на тренерский мостик "синих".

Как известно, в данный момент боссы клуба со "Стэмфорд Бридж" продолжают обдумывать, как им избавиться от Антонио Конте без лишних затрат.



Одним из фаворитов на замену Конте считается Йоканович, бывший игрок "Челси". Педро осведомлен о наставнике "дачников" и считает Славишу "отличным тренером".



"Мы знаем, что у нас могут произойти кое-какие изменения, поэтому мы в ожидании. Мы также знаем, что Йоканович — отличный тренер".



"Пресса называет много имен, в том числе его. Если придет новый тренер, мы постараемся как можно лучше делать свою работу", — сообщил Педро радиостанции Cadena Ser.