Педро: "Йоканович — отличный тренер"

Педро Вингер "Челси" Педро заявил, что был бы рад приходу Славиши Йокановича из "Фулхэма" на тренерский мостик "синих".

Как известно, в данный момент боссы клуба со "Стэмфорд Бридж" продолжают обдумывать, как им избавиться от Антонио Конте без лишних затрат.

Одним из фаворитов на замену Конте считается Йоканович, бывший игрок "Челси". Педро осведомлен о наставнике "дачников" и считает Славишу "отличным тренером".

"Мы знаем, что у нас могут произойти кое-какие изменения, поэтому мы в ожидании. Мы также знаем, что Йоканович — отличный тренер".

"Пресса называет много имен, в том числе его. Если придет новый тренер, мы постараемся как можно лучше делать свою работу", — сообщил Педро радиостанции Cadena Ser.



Метки Йоканович, Педро, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2018 19:00

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  1. sausage 08.06.2018 19:26 # sausage
    Ничёсе крысёныш.

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  2. gerrard08 08.06.2018 19:15 # gerrard08
    Там пол команды Конте слить хотят что ли?
    Что за странные коменты)

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  3. hammersmith 08.06.2018 19:04 # hammersmith
    здорова, педры йокановичи

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