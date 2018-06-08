Как будут устроены зимние каникулы в Премьер-Лиге

Премьер-Лига официально подтвердила введение зимнего перерыва, начиная с сезона 2019/20.

Впервые информация о том, что FA, Премьер-Лига и Футбольная Лига достигли договоренности о введении зимних каникул для клубов высшего дивизиона, появилась еще в апреле.



В конце мая исполнительный директор Ассоциации Матин Гленн подтвердил эту информацию, и вот сегодня Премьер-Лига огласила все детали. Важно отметить, что зимний перерыв в Англии будет другим, нежели в большинстве европейских лиг.



Если в других сильнейших чемпионатах Европы все клубы одновременно уходят на каникулы посреди сезона, но в Премьер-Лиге зимний перерыв для каждого будет индивидуальным.



Премьер-Лига гарантирует каждому из клубов 13-дневный период отдыха зимой, но между собой эти периоды будут сдвинуты — пять матчей одного тура будут сыграны в один уикенд, следующие пять матчей этого же тура пройдут через неделю. Это означает, что болельщики не останутся насовсем без футбола на две недели.



Еще одна важная деталь заключается в том, что клубы Премьер-Лиги будут отдыхать в феврале. Зимние каникулы никак не затронут матчи на Рождество, Boxing Day и Новый год, верность традициям будет соблюдена.



Чтобы такие изменения стали возможны, футбольным чиновникам пришлось перенести 5-й раунд Кубка Англии с уикенда на середину недели, вдобавок отменив переигровки. В случае ничейного результата на этой стадии турнира команды будут играть экстра-таймы и бить пенальти, если потребуется.



Отметим, что эти изменения вовсе не такие масштабные, как может показаться на первый взгляд. Еще в минувшем сезоне "Эвертон", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Уотфорд" имели перерыв минимум в 13 дней.



Кроме того, зимние каникулы не означают, что игроки будут отдыхать все 13 дней. 13 дней — дистанция между ближайшими матчами, поэтому футболистам все равно придется тренироваться.



Добавим, что в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два зимних каникул пока не будет.