Кейн связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Перед отъездом в Россию на Чемпионат Мира нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заключил со своим клубом новый контракт на шесть лет.

В минувшем сезоне Кейн не смог в третий раз подряд получить "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но все равно показал отличную игру, проведя самую успешную кампанию в своей карьере — 41 гол в 48 матчах с учетом всех соревнований.



И хотя свое предыдущее соглашение Кейна заключил в 2016 году, "шпоры" сочли необходимым отметить успехи Харри новой сделкой. Таким образом, 24-летний игрок сборной Англии связал свое будущее с лондонским клубом до 2024 года.



Предполагается, что новый контракт сделал Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком в Премьер-Лиге на данный момент. Если раньше Харри получал 100 тысяч фунтов в неделю, то теперь его жалование более чем удвоилось, сообщает BBC.



Добавим, что на Чемпионат Мира в России Кейн отправляется в статусе капитана англичан. За свою сборную к настоящему моменту Харри провел 24 матча и забил 13 голов.



"Я в восторге, и это день гордости для меня. Конечно, это были отличные несколько сезонов, и я устремлен в будущее. Я предвкушаю новый стадион и больше всего хочу, чтобы клуб продолжал прогрессировать".



"Мы добились великолепной стабильности, раз за разом попадая в Лигу Чемпионов, поэтому я в восторге от того, что у нас будет еще одна возможность. Вдобавок мы постараемся как можно успешнее выступить в Премьер-Лиге и Кубке Англии. Нам лишь важно продолжать совершенствоваться, и мы будем упорно работать ради этого", — сообщил Кейн.