Кейн связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2024 года
Перед отъездом в Россию на Чемпионат Мира нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заключил со своим клубом новый контракт на шесть лет.
В минувшем сезоне Кейн не смог в третий раз подряд получить "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но все равно показал отличную игру, проведя самую успешную кампанию в своей карьере — 41 гол в 48 матчах с учетом всех соревнований.
И хотя свое предыдущее соглашение Кейна заключил в 2016 году, "шпоры" сочли необходимым отметить успехи Харри новой сделкой. Таким образом, 24-летний игрок сборной Англии связал свое будущее с лондонским клубом до 2024 года.
Предполагается, что новый контракт сделал Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком в Премьер-Лиге на данный момент. Если раньше Харри получал 100 тысяч фунтов в неделю, то теперь его жалование более чем удвоилось, сообщает BBC.
Добавим, что на Чемпионат Мира в России Кейн отправляется в статусе капитана англичан. За свою сборную к настоящему моменту Харри провел 24 матча и забил 13 голов.
"Я в восторге, и это день гордости для меня. Конечно, это были отличные несколько сезонов, и я устремлен в будущее. Я предвкушаю новый стадион и больше всего хочу, чтобы клуб продолжал прогрессировать".
"Мы добились великолепной стабильности, раз за разом попадая в Лигу Чемпионов, поэтому я в восторге от того, что у нас будет еще одна возможность. Вдобавок мы постараемся как можно успешнее выступить в Премьер-Лиге и Кубке Англии. Нам лишь важно продолжать совершенствоваться, и мы будем упорно работать ради этого", — сообщил Кейн.
08.06.2018 18:00
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Последние комментарии:
самый лучший нападающий мира, такие должны играть в АПЛ и поддерживать марку английской премьер лиги, а не играть в испании
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Удачи Кейну в ТТХ
Удачи Челси в ЛЕ
Удаче вашим мамкам.
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https://kinogo.by/8590-early-man_2018_15-05.html
Дикие предки
классный мульт про футбол
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красиво так кейн подрывает портовых
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У меня всего один вопрос:
Ролик "Азино три топора" чьё произведение искусства?
И чё за люди там играют?
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либо Гарику промыли мозги насчет вероятности трофеев в будущем, либо нехилую ЗП предложили
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Топчик заслужил
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Жадина на поле, жадина вне поля. Удачи в ЧМ
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Когда и во сколько Е3?
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Видать таки Поч выбил баблинского на зп ведомость и трансферный бюджет.
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Гаденыш ска
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budun:
Лучший поджигатель скаузеров в премьер-лиге.
Лучший форвард премьер-лиги.
Лучший по отборам голов у своих коллег по цеху))))) Тут даа... действительно, бест оф зе бест!
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Лучший поджигатель скаузеров в премьер-лиге.
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Кейн реально назабивал на такой контракт
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Да да да!!!! Кейн последовал примеру Почеттино. Ждем новостей о Эрикссоне и др. звездах. Леви красава - сказал - сделал!!! Удачи Шпорам в след сезоне! COYS
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Трехсезонка кроме шпор нахуй никому не нужен
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4х сезонка
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Лучший форвард премьер-лиги.
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Удачи пенсам в ле
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