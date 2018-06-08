Кейн связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Харри Кейн Перед отъездом в Россию на Чемпионат Мира нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заключил со своим клубом новый контракт на шесть лет.

В минувшем сезоне Кейн не смог в третий раз подряд получить "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но все равно показал отличную игру, проведя самую успешную кампанию в своей карьере — 41 гол в 48 матчах с учетом всех соревнований.

И хотя свое предыдущее соглашение Кейна заключил в 2016 году, "шпоры" сочли необходимым отметить успехи Харри новой сделкой. Таким образом, 24-летний игрок сборной Англии связал свое будущее с лондонским клубом до 2024 года.

Предполагается, что новый контракт сделал Кейна самым высокооплачиваемым английским игроком в Премьер-Лиге на данный момент. Если раньше Харри получал 100 тысяч фунтов в неделю, то теперь его жалование более чем удвоилось, сообщает BBC.

Добавим, что на Чемпионат Мира в России Кейн отправляется в статусе капитана англичан. За свою сборную к настоящему моменту Харри провел 24 матча и забил 13 голов.

"Я в восторге, и это день гордости для меня. Конечно, это были отличные несколько сезонов, и я устремлен в будущее. Я предвкушаю новый стадион и больше всего хочу, чтобы клуб продолжал прогрессировать".

"Мы добились великолепной стабильности, раз за разом попадая в Лигу Чемпионов, поэтому я в восторге от того, что у нас будет еще одна возможность. Вдобавок мы постараемся как можно успешнее выступить в Премьер-Лиге и Кубке Англии. Нам лишь важно продолжать совершенствоваться, и мы будем упорно работать ради этого", — сообщил Кейн.



Метки Кейн, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1819

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 08.06.2018 19:56 # al-faarabi
    самый лучший нападающий мира, такие должны играть в АПЛ и поддерживать марку английской премьер лиги, а не играть в испании

    (ответить)

  2. cfc000000 08.06.2018 19:34 # cfc000000
    Удачи Кейну в ТТХ
    Удачи Челси в ЛЕ
    Удаче вашим мамкам.

    (ответить)

  3. shearer1 08.06.2018 19:02 # shearer1
    https://kinogo.by/8590-early-man_2018_15-05.html
    Дикие предки
    классный мульт про футбол

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  4. tailer 08.06.2018 18:54 # tailer
    красиво так кейн подрывает портовых

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  5. shearer1 08.06.2018 18:53 # shearer1
    У меня всего один вопрос:
    Ролик "Азино три топора" чьё произведение искусства?
    И чё за люди там играют?

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  6. red-devil-4ever 08.06.2018 18:52 # red-devil-4ever
    либо Гарику промыли мозги насчет вероятности трофеев в будущем, либо нехилую ЗП предложили

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  7. edgarkuznetsov 08.06.2018 18:51 # edgarkuznetsov
    Топчик заслужил

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  8. largo-winch 08.06.2018 18:46 # largo-winch
    Жадина на поле, жадина вне поля. Удачи в ЧМ

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  9. rentv 08.06.2018 18:28 # rentv
    Когда и во сколько Е3?

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  10. gerrard08 08.06.2018 18:23 # gerrard08
    Видать таки Поч выбил баблинского на зп ведомость и трансферный бюджет.

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  11. gerrard08 08.06.2018 18:21 # gerrard08
    Гаденыш ска

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  12. bushwacka 08.06.2018 18:19 # bushwacka
    budun:
    Лучший поджигатель скаузеров в премьер-лиге.
    Лучший форвард премьер-лиги.

    Лучший по отборам голов у своих коллег по цеху))))) Тут даа... действительно, бест оф зе бест!

    (ответить)

  13. budun 08.06.2018 18:09 # budun
    Лучший поджигатель скаузеров в премьер-лиге.

    (ответить)

  14. raimbek1 08.06.2018 18:09 # raimbek1
    Кейн реально назабивал на такой контракт

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  15. zzspurs 08.06.2018 18:06 # zzspurs
    Да да да!!!! Кейн последовал примеру Почеттино. Ждем новостей о Эрикссоне и др. звездах. Леви красава - сказал - сделал!!! Удачи Шпорам в след сезоне! COYS

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  16. hamann20 08.06.2018 18:05 # hamann20
    Трехсезонка кроме шпор нахуй никому не нужен

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  17. muchampion 08.06.2018 18:05 # muchampion
    4х сезонка

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  18. budun 08.06.2018 18:05 # budun
    Лучший форвард премьер-лиги.

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  19. muchampion 08.06.2018 18:04 # muchampion
    Удачи пенсам в ле

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