Почеттино: "Работа с "Реалом" – вершина тренерской карьеры"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вновь намекнул, что заинтересован в работе с "Реалом".

Несмотря на новый контракт, подписанный сразу после завершения сезона, именно Почеттино считается главным претендентом на вакансию, которую на прошлой неделе освободил трехкратный победитель Лиги Чемпионов Зинедин Зидан.



В первом интервью после отставки Зидана аргентинец сказал, что свое будущее связывает с "Тоттенхэм", но теперь уточнил: работа с "Реалом" будет вершиной тренерской карьеры для любого специалиста.



"Для любого тренера работа в "Реале" будет вершиной его карьеры. Все понимают, что у них лучшая команда в мире, но, поверьте, я счастлив в "Тоттенхэме". Пусть мою судьбу определит футбол", - цитирует Почеттино Evening Standard.