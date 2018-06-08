Кейн нацелился на трофей в новом сезоне
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что в следующем сезоне хочет, наконец, выиграть трофей со "шпорами".
24-летний нападающий провел за "Тоттенхэм" уже четыре полных сезона, забил больше сотни голов в рамках Премьер-Лиги, но до сих пор не выиграл со "шпорами" ни одного трофея. Это упущение Харри надеется исправить уже в следующем году.
"Главная цель для меня в следующем сезоне проста – взять трофей. Мы идем к этому уже четыре года, но до сих пор не выиграли ничего стоящего".
"Каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что хочу именно этого. Я хочу прибавить, хочу стать сильнее и хочу выиграть трофей. Каждый год я стремлюсь к тому, чтобы больше забивать и больше ассистировать", - сообщил Кейн в интервью Sky Sports.
08.06.2018 16:00
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Последние комментарии:
Мечты мечты, все хотят трофеев. Для этого нужно играть за нужный клуб.
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кубок лиги изи возьмут
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Четырехсезонка опять нацелился
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это карма ТТХ)))
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24 года всего односезонке, есть шансы выйграть чтонибудь
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и снова и снова и сноваааааааааа
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