Кейн нацелился на трофей в новом сезоне

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что в следующем сезоне хочет, наконец, выиграть трофей со "шпорами".

24-летний нападающий провел за "Тоттенхэм" уже четыре полных сезона, забил больше сотни голов в рамках Премьер-Лиги, но до сих пор не выиграл со "шпорами" ни одного трофея. Это упущение Харри надеется исправить уже в следующем году.



"Главная цель для меня в следующем сезоне проста – взять трофей. Мы идем к этому уже четыре года, но до сих пор не выиграли ничего стоящего".



"Каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что хочу именно этого. Я хочу прибавить, хочу стать сильнее и хочу выиграть трофей. Каждый год я стремлюсь к тому, чтобы больше забивать и больше ассистировать", - сообщил Кейн в интервью Sky Sports.