Кейн нацелился на трофей в новом сезоне

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что в следующем сезоне хочет, наконец, выиграть трофей со "шпорами".

24-летний нападающий провел за "Тоттенхэм" уже четыре полных сезона, забил больше сотни голов в рамках Премьер-Лиги, но до сих пор не выиграл со "шпорами" ни одного трофея. Это упущение Харри надеется исправить уже в следующем году.

"Главная цель для меня в следующем сезоне проста – взять трофей. Мы идем к этому уже четыре года, но до сих пор не выиграли ничего стоящего".

"Каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что хочу именно этого. Я хочу прибавить, хочу стать сильнее и хочу выиграть трофей. Каждый год я стремлюсь к тому, чтобы больше забивать и больше ассистировать", - сообщил Кейн в интервью Sky Sports.




Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.06.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 463

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.06.2018 17:04 # manutd-20champ
    Мечты мечты, все хотят трофеев. Для этого нужно играть за нужный клуб.
    .

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  2. tvinkovod 08.06.2018 16:50 # tvinkovod
    кубок лиги изи возьмут

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  3. babsez 08.06.2018 16:35 # babsez
    Четырехсезонка опять нацелился

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  4. vals1702 08.06.2018 16:32 # vals1702
    это карма ТТХ)))

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  5. mancunia-planet 08.06.2018 16:10 # mancunia-planet
    24 года всего односезонке, есть шансы выйграть чтонибудь

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  6. mousta 08.06.2018 16:09 # mousta
    и снова и снова и сноваааааааааа

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