"Юнайтед" переключил внимание на Клемана Лангле

После неудачных переговоров о покупке Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на защитника "Севильи" Клемана Лангле.

Накануне стало известно, что переговоры между "Тоттенхэмом" и МЮ насчет трансфера Тоби зашли в тупик. Президент "шпор" Даниэль Леви запросил за Алдервейрелда гораздо больше, чем был готов заплатить клуб с "Олд Траффорд".



Как сообщает Manchester Evening News, "дьяволы" не теряют времени даром и уже определись с альтернативой бельгийцу. Теперь "Юнайтед" обсуждает покупку 22-летнего Лангле.



Кандидатура француза привлекает главного тренера Жозе Моуриньо сразу по двум причинам. Во-первых, трансфер Лангле можно выкупить по фиксированной цене в 31 миллион фунтов. Во-вторых, Клеману всего 22 года, и пик его карьеры еще впереди.



Помешать "Юнайтед" осуществить сделку может интерес к защитнику со стороны "Барселоны". Агент Лангле Грегори Дакад на днях сообщил, что на его клиента засматриваются сразу несколько европейских грандов.