"Юнайтед" переключил внимание на Клемана Лангле

Клеман Лангле После неудачных переговоров о покупке Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на защитника "Севильи" Клемана Лангле.

Накануне стало известно, что переговоры между "Тоттенхэмом" и МЮ насчет трансфера Тоби зашли в тупик. Президент "шпор" Даниэль Леви запросил за Алдервейрелда гораздо больше, чем был готов заплатить клуб с "Олд Траффорд".

Как сообщает Manchester Evening News, "дьяволы" не теряют времени даром и уже определись с альтернативой бельгийцу. Теперь "Юнайтед" обсуждает покупку 22-летнего Лангле.

Кандидатура француза привлекает главного тренера Жозе Моуриньо сразу по двум причинам. Во-первых, трансфер Лангле можно выкупить по фиксированной цене в 31 миллион фунтов. Во-вторых, Клеману всего 22 года, и пик его карьеры еще впереди.

Помешать "Юнайтед" осуществить сделку может интерес к защитнику со стороны "Барселоны". Агент Лангле Грегори Дакад на днях сообщил, что на его клиента засматриваются сразу несколько европейских грандов.




Метки Лангле, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор foxmcfc   

Дата 08.06.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. justbulat 08.06.2018 16:13 # justbulat
    А когда в следующем сезоне игрок будет уходить свободным агентом, что на это скажет Леви?

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  2. fanat-united 08.06.2018 15:46 # fanat-united
    Он медленный пиздец, даже днищавый Смоллинг шустрее

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  3. mancunia-planet 08.06.2018 15:27 # mancunia-planet
    Леви фашист

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