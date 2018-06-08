"Юнайтед" переключил внимание на Клемана Лангле
После неудачных переговоров о покупке Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" "Манчестер Юнайтед" переключил свое внимание на защитника "Севильи" Клемана Лангле.
Накануне стало известно, что переговоры между "Тоттенхэмом" и МЮ насчет трансфера Тоби зашли в тупик. Президент "шпор" Даниэль Леви запросил за Алдервейрелда гораздо больше, чем был готов заплатить клуб с "Олд Траффорд".
Как сообщает Manchester Evening News, "дьяволы" не теряют времени даром и уже определись с альтернативой бельгийцу. Теперь "Юнайтед" обсуждает покупку 22-летнего Лангле.
Кандидатура француза привлекает главного тренера Жозе Моуриньо сразу по двум причинам. Во-первых, трансфер Лангле можно выкупить по фиксированной цене в 31 миллион фунтов. Во-вторых, Клеману всего 22 года, и пик его карьеры еще впереди.
Помешать "Юнайтед" осуществить сделку может интерес к защитнику со стороны "Барселоны". Агент Лангле Грегори Дакад на днях сообщил, что на его клиента засматриваются сразу несколько европейских грандов.
08.06.2018 15:00
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А когда в следующем сезоне игрок будет уходить свободным агентом, что на это скажет Леви?
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Он медленный пиздец, даже днищавый Смоллинг шустрее
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Леви фашист
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