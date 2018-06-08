Лансини, вероятно, уже не сыграет в этом году

Плеймейкер "Вест Хэма" Мануэль Лансини получил серьезную травму колена и теперь пропустит не только Чемпионат Мира в России, но и первую половину сезона в Премьер-Лиге.

25-летний Лансини занимал видное место в планах главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли в преддверии Чемпионата Мира. Более того, Мануэлю была уготована роль правого полузащитника в схеме 4-2-3-1.



Однако сегодня все надежды Лансини проявить себя на мундиале были разрушены. На последней тренировке Мануэль порвал переднюю крестообразную связку колена, из-за чего пропустит Чемпионат Мира и, вероятно, еще 5-6 месяцев, сообщает Sky Sports.



Не исключено, что травма Лансини отразится на трансферной кампании "Вест Хэма" этим летом. Мануэль поучаствовал в 11 голах "молотобойцев" в прошлом сезоне, став ключевым игроком команды в атаке.