Висенте Гуаита стал первым новичком "Кристал Пэлас"

Бывший голкипер "Хетафе" Висенте Гуаита заключил трехлетний контракт с "Кристал Пэлас".

31-летний вратарь присоединится к клубу с "Селхерст Парк" на правах свободного агента. Висенте решил не продлевать сотрудничество с "Хетафе", в составе которого пропустил всего 33 мяча в прошлом сезоне Ла Лиги.



"Мы рады, что подписали одного из лучших голкиперов Ла Лиги и выиграли борьбу за него сразу у нескольких европейских клубов. Мы очень рассчитываем на Висенте в следующем сезоне и надеемся, что он поможем нам сделать шаг вперед в Премьер-Лиге", - сообщил президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш.