Предложения "Вест Хэма" по Фабиански и Моусону отклонены

"Суонси" отклонил предложения "Вест Хэма" о покупке голкипера Лукаша Фабиански и защитника Алфи Моусона.

24-летний Моусон, в данный момент восстанавливающийся после операции на колене, на высоком уровне провел минувший сезон, хотя и не смог уберечь "лебедей" от вылета из Премьер-Лиги.



Своей игрой Алфи заслужил вызов в сборную Англии в марте, а пресса регулярно сватала защитника в большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед".



Что касается Фабиански, то после окончания сезона 33-летний поляк, признанный болельщиками "Суонси" Игроком Года, сразу сообщил своему клубу, что не хочет выступать в Чемпионшипе.



Как передает BBC, первым на Лукаша и Алфи вышел "Вест Хэм", однако предложения "молотобойцев" по обоим игрока совершенно не устроили "лебедей" и были незамедлительно отклонены.



Добавим, если Моусон в данный момент проходит реабилитацию, то Фабианский, чей контракт истекает через 12 месяцев, готовится со сборной Польши к выступлению на Чемпионате Мира в России.