"Лестер" подтвердил трансфер Эванса

Воспользовавшись скидкой на капитана "Вест Бромвича" Джонни Эванса, сегодня "Лестер" подписал игрока сборной Северной Ирландии.

После вылета "дроздов" из Премьер-Лиги трансферная стоимость Эванса упала до 3.5 миллионов фунтов, в соответствии с контрактом, который Джонни заключил с "Вест Бромвичем".



Несмотря на то, что на защитника в разное время претендовали "Арсенал" и "Манчестер Сити", борьбу за 30-летнего североирландца выиграл "Лестер". Сегодня клуб с "Кинг Пауэр" официально объявил о переходе воспитанника "Манчестер Юнайтед".



Заключив трехлетний контракт, Эванс стал уже вторым новичком "Лестера" в это трансферное окно. Ранее "лисы" заполучил правого защитника "Порту" Рикарду Перрейру.