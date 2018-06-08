"Лестер" подтвердил трансфер Эванса

Джонни Эванс Воспользовавшись скидкой на капитана "Вест Бромвича" Джонни Эванса, сегодня "Лестер" подписал игрока сборной Северной Ирландии.

После вылета "дроздов" из Премьер-Лиги трансферная стоимость Эванса упала до 3.5 миллионов фунтов, в соответствии с контрактом, который Джонни заключил с "Вест Бромвичем".

Несмотря на то, что на защитника в разное время претендовали "Арсенал" и "Манчестер Сити", борьбу за 30-летнего североирландца выиграл "Лестер". Сегодня клуб с "Кинг Пауэр" официально объявил о переходе воспитанника "Манчестер Юнайтед".

Заключив трехлетний контракт, Эванс стал уже вторым новичком "Лестера" в это трансферное окно. Ранее "лисы" заполучил правого защитника "Порту" Рикарду Перрейру.




Метки Вест Бромвич, Лестер, трансферы, Эванс

Автор foxmcfc   

Дата 08.06.2018 12:25

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  1. hammersmith 08.06.2018 13:02 # hammersmith
    Гвардиола: "Сити" не смог позволить себе Эванса"

    Источник: http://fapl.ru/tags/%DD%E2%E0%ED%F1/?skip=20

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  2. tigerpool 08.06.2018 12:30 # tigerpool
    Норм закупается Лестер. Борьба за зону ЛЕ обещает быть жесточайшей в новом сезоне. Традиционным участникам ЛЕ в лице челси и арсенала должны составит конкуренцию эвертон, Вест Хэм и Лестер, ну и Ньюкасл наверное.

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