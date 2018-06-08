"Лион" отрицает договоренность с "Ливерпулем" по Фекиру

Набиль Фекир "Лион" выпустил официальное заявление с опровержением информации о договоренности с "Ливерпулем" насчет трансфера плеймейкера Набиля Фекира.

Накануне вечером английская и французская пресса в один голос сообщила, что "красные" либо согласовали компенсацию за Фекира в размере 53 миллионов фунтов, либо сделают это в течение 24 часов.

Также сообщалось, что в течение пятницы доктора "Ливерпуля" проведут медобследование Набиля на базе сборной Франции, после чего 24-летний атакующий полузащитник подпишет личный контракт.

"Лион" не смог обойти стороной столь активные спекуляции и сегодня заверил публику, что Фекир не близок к переходу в мерсисадйский клуб.

"Информация насчет трансфера Набиля Фекира является ложной. "Лион" категорически опровергает ту ложную информацию, что была распространена многими медиа, насчет трансфера Набиля Фекира в "Ливерпуль".

"В этот период, когда любой мельчайший слух выдают за реальность, "Лион" призывает верить лишь официальной информации клуба", — гласит заявление клуба Лиги 1.

Добавим, накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс также заявил, что вопрос с будущим Фекира будет решен только после возвращения игрока с Чемпионата Мира в России.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2018 12:10

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 08.06.2018 13:43 # chelsealondon
    Привет набили....

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  2. apucmokpam 08.06.2018 13:39 # apucmokpam
    Я запутался, поясните, пожалуйста: ливерпуль снова желтый?

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  3. girasimus 08.06.2018 13:39 # girasimus
    «Лион» сделал такое заявление по Фекиру. Сегодня утром клубные акции упали, и, безусловно, они попытаются их каким-то образом стабилизировать

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  4. vyrentz 08.06.2018 13:25 # vyrentz
    Хейтеры вспетушились. Забыли как переходили всякие Малуды, Бенземы, Льорисы и прочие Ляказеты? Никому не было легко с Ола. Он со всех душу вытрясти. Абрашка вообще лично на поклон после месяцев переговоров ездил.

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  5. mototroller 08.06.2018 13:23 # mototroller
    Привет грибоёбы

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  6. nordway 08.06.2018 13:20 # nordway
    http://fapl.ru/posts/55280/

    А в итоге все помним кто лучший бомбердир в нынешнем сезоне, спикуляция канеш на уровне

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  7. beatles-red 08.06.2018 13:15 # beatles-red
    Пол Джойс, Мейсон и Джэймс Пирс подтвердили информацию о переходе, а это клубные журналисты, достоверные инсайдеры. Леон воду мутит, чтобы своего директора балаболом не выставлять. Сейчас спекуляции, а вечером все равно Набиль будет обьявлен.

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  8. bushwacka 08.06.2018 13:13 # bushwacka
    Ну вы понимаете, что все ваши "проведения" и "обссыкивания" докажут, что вы придурашные кукареки...)))))

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  9. vyrentz 08.06.2018 13:11 # vyrentz
    Приемы при переговорах.

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  10. bushwacka 08.06.2018 13:11 # bushwacka
    Эй, уебаны и хейтеры ЛФК, вы готовы будете принять защекан в случае подписания Фекира Ливерпулем???? )))))

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  11. purman30 08.06.2018 13:09 # purman30
    Вечером уже с футболкой в руках на фото будет ) Когда Ляка в Арсенал переходил они тоже опровергали)

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  12. beatles-red 08.06.2018 12:57 # beatles-red
    Тянут, чтобы больше выбить.

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  13. osprey 08.06.2018 12:57 # osprey
    Ох и долбоебы. Своим поведением проебали шанс выхватить топаря Ориги подешевле

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  14. ea7 08.06.2018 12:56 # ea7
    в помойку пригородную перейдёт, те лекго могут раза в два переплатить.

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  15. fc-oil 08.06.2018 12:51 # fc-oil
    Нуиненуженбыл

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  16. lfcynwa 08.06.2018 12:39 # lfcynwa
    Rmc подтвердил, нормас

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  17. gerrard08 08.06.2018 12:33 # gerrard08
    Ненуженбыл!

    А если рили, то странно, эхо, ббс и скай вещали о том что трансфер свершился.

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  18. lfc4eva 08.06.2018 12:29 # lfc4eva
    Да бля, официально уже объявлено что к вечеру подпишут. ФАПЛ, хорош желтуху ради малолетних хайпажоров кидать

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  19. psycho1 08.06.2018 12:28 # psycho1
    Как же портовых обоссывают, просто жесть. Они схемками обрисовались уже, смеялись над словами директора и восхваляли руководство, а тут такая струя прямо в рожу.

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  20. meshuggah 08.06.2018 12:27 # meshuggah
    норм официально поссали на портовых терпил

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