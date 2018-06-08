"Лион" отрицает договоренность с "Ливерпулем" по Фекиру
"Лион" выпустил официальное заявление с опровержением информации о договоренности с "Ливерпулем" насчет трансфера плеймейкера Набиля Фекира.
Накануне вечером английская и французская пресса в один голос сообщила, что "красные" либо согласовали компенсацию за Фекира в размере 53 миллионов фунтов, либо сделают это в течение 24 часов.
Также сообщалось, что в течение пятницы доктора "Ливерпуля" проведут медобследование Набиля на базе сборной Франции, после чего 24-летний атакующий полузащитник подпишет личный контракт.
"Лион" не смог обойти стороной столь активные спекуляции и сегодня заверил публику, что Фекир не близок к переходу в мерсисадйский клуб.
"Информация насчет трансфера Набиля Фекира является ложной. "Лион" категорически опровергает ту ложную информацию, что была распространена многими медиа, насчет трансфера Набиля Фекира в "Ливерпуль".
"В этот период, когда любой мельчайший слух выдают за реальность, "Лион" призывает верить лишь официальной информации клуба", — гласит заявление клуба Лиги 1.
Добавим, накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс также заявил, что вопрос с будущим Фекира будет решен только после возвращения игрока с Чемпионата Мира в России.
08.06.2018 12:10
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Последние комментарии:
Привет набили....
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Я запутался, поясните, пожалуйста: ливерпуль снова желтый?
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«Лион» сделал такое заявление по Фекиру. Сегодня утром клубные акции упали, и, безусловно, они попытаются их каким-то образом стабилизировать
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Хейтеры вспетушились. Забыли как переходили всякие Малуды, Бенземы, Льорисы и прочие Ляказеты? Никому не было легко с Ола. Он со всех душу вытрясти. Абрашка вообще лично на поклон после месяцев переговоров ездил.
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Привет грибоёбы
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http://fapl.ru/posts/55280/
А в итоге все помним кто лучший бомбердир в нынешнем сезоне, спикуляция канеш на уровне
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Пол Джойс, Мейсон и Джэймс Пирс подтвердили информацию о переходе, а это клубные журналисты, достоверные инсайдеры. Леон воду мутит, чтобы своего директора балаболом не выставлять. Сейчас спекуляции, а вечером все равно Набиль будет обьявлен.
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Ну вы понимаете, что все ваши "проведения" и "обссыкивания" докажут, что вы придурашные кукареки...)))))
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Приемы при переговорах.
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Эй, уебаны и хейтеры ЛФК, вы готовы будете принять защекан в случае подписания Фекира Ливерпулем???? )))))
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Вечером уже с футболкой в руках на фото будет ) Когда Ляка в Арсенал переходил они тоже опровергали)
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Тянут, чтобы больше выбить.
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Ох и долбоебы. Своим поведением проебали шанс выхватить топаря Ориги подешевле
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в помойку пригородную перейдёт, те лекго могут раза в два переплатить.
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Нуиненуженбыл
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Rmc подтвердил, нормас
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Ненуженбыл!
А если рили, то странно, эхо, ббс и скай вещали о том что трансфер свершился.
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Да бля, официально уже объявлено что к вечеру подпишут. ФАПЛ, хорош желтуху ради малолетних хайпажоров кидать
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Как же портовых обоссывают, просто жесть. Они схемками обрисовались уже, смеялись над словами директора и восхваляли руководство, а тут такая струя прямо в рожу.
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норм официально поссали на портовых терпил
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