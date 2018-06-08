"Лион" отрицает договоренность с "Ливерпулем" по Фекиру

"Лион" выпустил официальное заявление с опровержением информации о договоренности с "Ливерпулем" насчет трансфера плеймейкера Набиля Фекира.

Накануне вечером английская и французская пресса в один голос сообщила, что "красные" либо согласовали компенсацию за Фекира в размере 53 миллионов фунтов, либо сделают это в течение 24 часов.



Также сообщалось, что в течение пятницы доктора "Ливерпуля" проведут медобследование Набиля на базе сборной Франции, после чего 24-летний атакующий полузащитник подпишет личный контракт.



"Лион" не смог обойти стороной столь активные спекуляции и сегодня заверил публику, что Фекир не близок к переходу в мерсисадйский клуб.



"Информация насчет трансфера Набиля Фекира является ложной. "Лион" категорически опровергает ту ложную информацию, что была распространена многими медиа, насчет трансфера Набиля Фекира в "Ливерпуль".



"В этот период, когда любой мельчайший слух выдают за реальность, "Лион" призывает верить лишь официальной информации клуба", — гласит заявление клуба Лиги 1.



Добавим, накануне президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс также заявил, что вопрос с будущим Фекира будет решен только после возвращения игрока с Чемпионата Мира в России.