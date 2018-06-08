Игуаин хочет поиграть в Премьер-Лиге

Гонсало Игуаин Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин признался, что был бы рад поиграть в Премьер-Лиге.

Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" истекает только через три года, однако это обстоятельство не смущает "Челси". "Синие" хотят заполучить Гонсало на место испанца Альваро Мораты.

По словам самого Игуаина, сейчас видит себя в Турине, но не берется делать прогнозы относительно будущего. Гонсало был бы не против попробовать свои силы в Премьер-Лиге.

"Вы знаете, что у меня действующий контракт с "Ювентусом". Я очень спокоен насчет своего будущего, душой и сердцем я по-прежнему в Турине. С другими клубами я даже не контактировал".

"Но да, я был бы рад поиграть в Премьер-Лиге. Думаю, этот чемпионат подходит мне по многим компонентам", - приводит слова Игуаина ESPN.




Метки Игуаин, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 08.06.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. justbulat 08.06.2018 12:34 # justbulat
    Я думаю, из-за физических данных не заиграет. В Англии нужно много бегать. Это не Италия, где тебе Дибала, Маркизио, Пьянич будут приносить мячи на блюдечке, а защитники вяло пытаться отобрать у тебя мяч. Нужно похудеть, Гонсало.

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  2. tigerpool 08.06.2018 12:24 # tigerpool
    Было бы улетно. А то в этом Ювентусе совсем себя распустил от безделья.

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  3. ccchelsea 08.06.2018 12:11 # ccchelsea
    Не дай бог пенсы возьмут этого пенсионера.

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