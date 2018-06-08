Игуаин хочет поиграть в Премьер-Лиге

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин признался, что был бы рад поиграть в Премьер-Лиге.

Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" истекает только через три года, однако это обстоятельство не смущает "Челси". "Синие" хотят заполучить Гонсало на место испанца Альваро Мораты.



По словам самого Игуаина, сейчас видит себя в Турине, но не берется делать прогнозы относительно будущего. Гонсало был бы не против попробовать свои силы в Премьер-Лиге.



"Вы знаете, что у меня действующий контракт с "Ювентусом". Я очень спокоен насчет своего будущего, душой и сердцем я по-прежнему в Турине. С другими клубами я даже не контактировал".



"Но да, я был бы рад поиграть в Премьер-Лиге. Думаю, этот чемпионат подходит мне по многим компонентам", - приводит слова Игуаина ESPN.