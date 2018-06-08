Моуриньо потратит оставшийся бюджет на нападающего

Приоритетом для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на трансферном рынке этим летом будет не левый защитник, а новый нападающий.

Несмотря на то, что в июле Эшли Янгу исполнится уже 33, а Люк Шоу проявляет себя не лучшим образом даже на тренировках, усиление левого фланга обороны более не входит в планы Моуриньо.



Как стало известно The Independent, оставшиеся на трансферы деньги португалец предпочел бы потратить на нападающего, а покупку левого защитника отложил бы еще на один год.



По информации источника, в нападении Моуриньо хочет игрока, сопоставимого по качествам с Ромелу Лукаку. В шорт-лист Жозе уже вошли Марко Арнаутович из "Вест Хэма" и Марио Манджукич, выступающий в "Ювентусе".