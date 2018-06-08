Моуриньо потратит оставшийся бюджет на нападающего

Янг и Шоу Приоритетом для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо на трансферном рынке этим летом будет не левый защитник, а новый нападающий.

Несмотря на то, что в июле Эшли Янгу исполнится уже 33, а Люк Шоу проявляет себя не лучшим образом даже на тренировках, усиление левого фланга обороны более не входит в планы Моуриньо.

Как стало известно The Independent, оставшиеся на трансферы деньги португалец предпочел бы потратить на нападающего, а покупку левого защитника отложил бы еще на один год.

По информации источника, в нападении Моуриньо хочет игрока, сопоставимого по качествам с Ромелу Лукаку. В шорт-лист Жозе уже вошли Марко Арнаутович из "Вест Хэма" и Марио Манджукич, выступающий в "Ювентусе".




Метки Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 08.06.2018 11:00

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  1. kagawa 08.06.2018 11:43 # kagawa
    Т.е. наличие в составе Рэшфорда, Марсиаля, которые на острите в 57 раз лучше Лукаки, Мауру ничего не дает. Нужно еще одно дерево бесполезное...

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  2. rap-woiska 08.06.2018 11:29 # rap-woiska
    нищие каличи,60 лямов за черного хохла, 20 за не футболиста даже, 80 потратили и бабла осталось на второго лукаку ток,мда.

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  3. carrick-16 08.06.2018 11:10 # carrick-16
    Жука пилите.

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  4. ea7 08.06.2018 11:08 # ea7
    Сгнобил Мартиаля cyка(

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