Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" узнал цену за Бернда Лено. Гонсало Игуаин открыт к переходу в "Челси". "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Талиске. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Барселона" опережает "Арсенал" и "Ливерпуль" в борьбе за атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" заинтересован в голкипере "Байера" Бернде Лено, но для приобретения игрока сборной Германии потребуется заплатить 22 миллиона фунтов. (Bild)



Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай перейдет в "Челси", только если "синие" назначат главным тренером Маурицио Сарри. (Radio CRC)



Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, виды на которого имеет "Челси", заинтересован в переезде в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" и два клуба из Китая предложили по 35 миллионов фунтов за атакующего полузащитника "Бенфики" Талиску. (O Jogo)



"Вест Хэм" установил цену в 60 млн. фунтов за нападающего Марко Арнаутовича, приобрести которого хочет "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Юнайтед" позволит голкиперу Давиду Де Хеа уйти в "Реал", если сможет купить Яна Облака из "Атлетико". (Diario Gol)



Защитник "Севильи" Клеман Лангле, которым интересуются "Юнайтед" и "Барселона", примет решение о своем будущем до конца июня. (ESPN)



Оцениваемый в 31 млн. фунтов Лангле является более доступной альтернативной Тоби Алдервейрелду из "Тоттенхэма" для "Юнайтед". (Manchester Evening News)



Переговоры "Юнайтед" по Алдервейрелду зашли в тупик, потому что "Тоттенхэм" требует за 29-летнего бельгийца более 55 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" исключает продажу защитника Кирана Триппьера, несмотря на интерес к игроку со стороны "Наполи". (Evening Standard)



"Вест Хэм" договаривается с бывшим полузащитником "Манчестер Сити" Яя Туре, который доступен свободным агентом. (Daily Mail)



"Вест Хэм" и "Наполи" поспорят с "Сити" за полузащитника "Саутгемптона" Марио Лемина. (Daily Mirror)



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес хочет воссоединиться с защитником "Фенербахче" Мартином Шкртелом, с которым ему довелось поработать в "Ливерпуле". (Aspor)



Ряд клубов Премьер-Лиги интересуются защитником "Мидлсбро" Беном Гибсоном. (Daily Mail)



Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс прошел медицинское обследование в "Лестера" и даже согласовал контракт. (The Sun)



Другое



Марсело Бьелса может возглавить "Спортинг" вместо "Лидса". (The Sun)



"Ницца" уверена, что сможет назначить Патрика Виейра своим новым главным тренером. (Daily Mail)



Бывший капитан сборной Шотландии Гари Макаллистер был утвержден ассистентом Стивена Джеррарда в "Рейнджерс". (BBC)



Новичок "Юнайтед" Фред получил травму лодыжки на тренировке сборной Бразилии. (BBC)



35-летний полузащитник "Брайтона" Стив Сидуэлл, не сыгравший ни одного матча в этом сезоне из-за операций на спине и лодыжке, подумывает о завершении карьеры. (talkSPORT)



Компания Gracenote, собирающая спортивную статистику, оценила вероятность победы сборной Англии на ЧМ-2018 в 4%. Фаворит — Бразилия с 21%. (BBC)



В сезоне 2016/17 клубы топ-5 европейских лиг заработали 12.6 млрд. фунтов. Доля представителей Премьер-Лиги составила 4.5 млрд. (BBC)



"Ливерпуль" обратился к городским властям за разрешением проводить на "Энфилде" концерты и другие нефутбольные мероприятия. (Sky Sports)



УЕФА оштрафовал "Бешикташ" на 30 тыс. фунтов, в том числе за вторжение кошки на футбольное поле во время матча Лиги Чемпионов против "Баварии". (BBC)



Принц Уильям пообещал игрокам сборной Англии, что на Россию обрушится "тонна кирпичей", если подопечные Гарета Саутгейта столкнутся с проявлениями расизма на Чемпионате Мира. (Daily Mirror)