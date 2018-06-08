"Юнайтед" предпочитает Бэйла, а не Роналду

"Манчестер Юнайтед" продолжает следить за ситуацией вокруг вингера "Реала" Гарета Бэйла и предпочтет подписать валлийца, нежели его одноклубника Криштиану Роналду.

Напомним, после победы в финале Лиги Чемпионов 28-летний Бэйл выразил недовольство дефицитом игрового времени в Мадриде, намекнув на возможный уход из клуба.



По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" внимательно следят за этой ситуацией и будут готовы выдвинуть свое предложение, если "Реал" даст понять, что Гарет доступен для трансфера.



Нет уверенности насчет своего будущего и у 33-летнего Роналду, которого "Юнайтед" уже неоднократно пытался вернуть из "Реала" в прошлом.



Однако на сей раз "дьяволы" решили не отвлекаться на Роналду, который в случае своего возвращения на "Олд Траффорд" захотел бы играть центрального нападающего, а отправлять Ромелу Лукаку в запас главный тренер Жозе Моуриньо никак не планирует.



Таким образом, "Юнайтед" сосредоточит свое внимание на Бэйле, однако для приобретения бывшего игрока "Тоттенхэма" "дьяволам" совершенно точно придется обновить свой трансферный рекорд — по слухам, "Реал" потребует за Гарета более 100 миллионов фунтов.