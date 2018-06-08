Пирес верит, что Зидан был бы успешен в Премьер-Лиге

Легенда "Арсенала" Робер Пирес уверен, что экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан смог бы добиться успеха и в Премьер-Лиге.

Спустя считанные дни после победы над "Ливерпулем" и третьего кряду трофея Лиги Чемпионов Зидан объявил об уходе с поста главного тренера "Реала".



Пресса немедленно принялась сватать Зидана в "Челси", и Пирес считает, что его бывшему партнеру по сборной Франции стоит подумать над переездом в Премьер-Лигу.



"Когда мы говорим о Зидане, то я думаю, что он один из лучших тренеров, потому что за два с половиной года он выиграл все трофеи, которые они могли выиграть".



"Думаю, уход из "Реала" — это хорошая новость для него. Он любит новые испытания. Он боец, и я думаю, он сможет подыскать себе хорошее пристанище, с новым стилем футбола, потому что футбол в Премьер-Лиге и Ла Лиге различается".



"Если он хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, то он без проблем подыщет себе клуб", — сообщил Пирес Sky Sports.



Также Пирес высказался насчет собственных тренерских амбиций, выразив готовность войти в штаб нового рулевого "Арсенала" Унаи Эмери.



"Если я войду в штаб Унаи Эмери, думаю, это будет хорошо для меня, и я надеюсь, будет хорошо для Унаи Эмери. Я мог бы стать своего рода мостиком между ним и игроками. Потому что я знаю игроков. Я годами тренировался с парнями. Все они уважают меня".



"А я уважаю игроков, я сам был игроком. Так что у меня хорошие отношения с игроками. Думаю, я бы мог помочь с этим Унаи Эмери", — добавил Пирес.