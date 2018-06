Агуэро проведет в "Сити" еще два сезона

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заверил, что проведет в клубе с "Этихад" еще два сезона.

Разговоры о возвращении Агуэро на родину регулярно ведутся, несмотря на то, что контракт аргентинца с "Сити" истекает только летом 2020 года. Сам Серхио обещает выполнить свои обязательства перед клубом и уверяет, что в его отношениях с главным тренером Пепом Гвардиолой все нормально.



"У нас хорошие отношения: я делаю свою работу, он делает свою. Пеп хорошо ко мне относится, и я рад, как этот сезон завершился для нас".



"В клубе довольны тем, как я играю, а я доволен клубом, в котором нахожусь. Я надеюсь, что отработаю свой контракт и буду играть здесь до 2020 года".



"Каждое лето о моем будущем ходит много слухов. Например, сейчас меня отправляют обратно в "Атлетико". Все это время я слышу про Мадрид, но я остаюсь игроком "Сити".



"Конечно, здорово, что мной интересуется столько команд, но сейчас я сосредоточен только на сборной Аргентины. После завершения Чемпионата Мира я надеюсь вернуться в "Сити", - цитирует Агуэро Four Four Two.