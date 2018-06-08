Уилшир потребовал от Эмери гарантий игрового времени

Перед тем, как подписать новый контракт с "Арсеналом", полузащитник Джек Уилшир хочет убедиться, что главный тренер Унаи Эмери действительно рассчитывает на него в новом сезоне.

Даже после ухода Арсена Венгера с поста главного тренера "канониров" Уилшир не спешит подписывать новый контракт, который подразумевает увеличение зарплаты до 100 тысяч фунтов в неделю.



По данным London Evening Standard, Джек предпочел бы остаться в "Арсенале", чем подыскивать себе новый клуб в статусе свободного агента. Однако перед тем, как ударить по рукам, Уилшир хочет переговорить с Эмери.



Сообщается, что Джек потребует от испанца гарантий игрового времени в новом сезоне и попросит Унаи рассказать о своей роли в команде. Если Уилшира устроит видение ситуации Эмери, 26-летний полузащитник останется на "Эмирейтс".