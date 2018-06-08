Уилшир потребовал от Эмери гарантий игрового времени

Джек Уилшир Перед тем, как подписать новый контракт с "Арсеналом", полузащитник Джек Уилшир хочет убедиться, что главный тренер Унаи Эмери действительно рассчитывает на него в новом сезоне.

Даже после ухода Арсена Венгера с поста главного тренера "канониров" Уилшир не спешит подписывать новый контракт, который подразумевает увеличение зарплаты до 100 тысяч фунтов в неделю.

По данным London Evening Standard, Джек предпочел бы остаться в "Арсенале", чем подыскивать себе новый клуб в статусе свободного агента. Однако перед тем, как ударить по рукам, Уилшир хочет переговорить с Эмери.

Сообщается, что Джек потребует от испанца гарантий игрового времени в новом сезоне и попросит Унаи рассказать о своей роли в команде. Если Уилшира устроит видение ситуации Эмери, 26-летний полузащитник останется на "Эмирейтс".




Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 08.06.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1021

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mrjingles 08.06.2018 08:23 # mrjingles
    Обязательно надо дать ему время. Игрок перспективный, надежда Арсенпла, надежда англии, вот-вот раскроется, надо развивать, потом накажет всех, связки наигрывать надо, откроется непременно, хватит по арендам кидать, пора уже к старту привыкать, он раскроется не в этом году, так в следуюзем инфа 100%

    (ответить)

  2. radik86radik 08.06.2018 07:42 # radik86radik
    Хрень какая то. Тренер решает кому и когда играть. В хорошей форме, хорошо себя показываешь на тренировках - будешь в составе. А так - ты плохо игрешь, но уговор есть уговор, иди на поле - только в мечтах Уилшера.

    (ответить)

  3. jandakazah 08.06.2018 07:36 # jandakazah
    как он может просить гарантии игрового времени, если каждый год пропускает весь сезон из-за травм? надо отпускать его причем давно уже, весь талант он уже показал нам.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: