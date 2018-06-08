Уилшир потребовал от Эмери гарантий игрового времени
Перед тем, как подписать новый контракт с "Арсеналом", полузащитник Джек Уилшир хочет убедиться, что главный тренер Унаи Эмери действительно рассчитывает на него в новом сезоне.
Даже после ухода Арсена Венгера с поста главного тренера "канониров" Уилшир не спешит подписывать новый контракт, который подразумевает увеличение зарплаты до 100 тысяч фунтов в неделю.
По данным London Evening Standard, Джек предпочел бы остаться в "Арсенале", чем подыскивать себе новый клуб в статусе свободного агента. Однако перед тем, как ударить по рукам, Уилшир хочет переговорить с Эмери.
Сообщается, что Джек потребует от испанца гарантий игрового времени в новом сезоне и попросит Унаи рассказать о своей роли в команде. Если Уилшира устроит видение ситуации Эмери, 26-летний полузащитник останется на "Эмирейтс".
08.06.2018 06:00
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Обязательно надо дать ему время. Игрок перспективный, надежда Арсенпла, надежда англии, вот-вот раскроется, надо развивать, потом накажет всех, связки наигрывать надо, откроется непременно, хватит по арендам кидать, пора уже к старту привыкать, он раскроется не в этом году, так в следуюзем инфа 100%
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Хрень какая то. Тренер решает кому и когда играть. В хорошей форме, хорошо себя показываешь на тренировках - будешь в составе. А так - ты плохо игрешь, но уговор есть уговор, иди на поле - только в мечтах Уилшера.
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как он может просить гарантии игрового времени, если каждый год пропускает весь сезон из-за травм? надо отпускать его причем давно уже, весь талант он уже показал нам.
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