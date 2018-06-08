Набиль Фекир на пороге перехода в "Ливерпуль"
Вопреки заявлению президента "Лиона" Жан-Мишеля Оляса, "Ливерпуль" все же приблизился к приобретению Набиля Фекира — сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа.
Напомним, в четверг Оляс дал интервью официальному веб-сайту своего клуба, сообщив, что решение вопроса с будущим Фекира откладывается до окончания Чемпионата Мира в России.
Однако эти слова ничуть не охладили пыл "красных", а даже наоборот. Зная о том, что после субботнего матча сборной Франции против США Набиль улетает в Россию, мерсисайдский клуб совершил настоящий прорыв в переговорах с "Лионом".
По информации The Guardian, французский клуб принял предложение "Ливерпуля" в размере 53 миллионов фунтов, включая ряд бонусов. Однако BBC и Sky Sports, другие авторитетные издания, утверждают, что окончательная договоренность будет достигнута в пятницу.
Кроме того, в пятницу сам Фекир пройдет медицинское обследование на базе сборной Франции в Клерфонтене, куда уже отправились доктора "Ливерпуля", и подпишет личный контракт.
Таким образом, 24-летний Фекир станет третьим новичком "красных" в это межсезонье после полузащитников Наби Кейта и Фабиньо. Также "Ливерпуль" охотится за вингером "Стоука" Джерданом Шакири.
08.06.2018 00:10
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шити - 300лямов на защиту, чтобы всосать в 1/4 с общим счетом 1-5
И это без единого удара в створ в одном матче
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Вот лузерхульцы дебилы, у них защита и вортчик дырявый а они все атакующих скупают. Насчет фекира все ясно, лузер по жизни, перешел в правильную команду
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70 лямов за тень депая, серьёзно? как же их разводят, жесть.
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Сити на трансферах - 0 гривен. Итог - чемпион с кучей рекордов.
Портовые шлюхи уже потратили больше 100 млн фунтов - итог снова будут бороться за 4 место до 38 тура. В ЛЧ так же будут выебаны.
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чемпионские траты, итог привычный
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Очередного чумазого выкидыша могут подписать портовые шлюхи.
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Да будет свет домах и МЮ)))) сос...ите нах )))
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Если не берут Апл, то очкарика можно увольнять
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Классное усиление конечно, тут ничего не скажешь.
П.С. Гейгуннеры сейчас горят больше всех, классика.
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Топарь!
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