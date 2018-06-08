Набиль Фекир на пороге перехода в "Ливерпуль"

Набиль Фекир Вопреки заявлению президента "Лиона" Жан-Мишеля Оляса, "Ливерпуль" все же приблизился к приобретению Набиля Фекира — сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа.

Напомним, в четверг Оляс дал интервью официальному веб-сайту своего клуба, сообщив, что решение вопроса с будущим Фекира откладывается до окончания Чемпионата Мира в России.

Однако эти слова ничуть не охладили пыл "красных", а даже наоборот. Зная о том, что после субботнего матча сборной Франции против США Набиль улетает в Россию, мерсисайдский клуб совершил настоящий прорыв в переговорах с "Лионом".

По информации The Guardian, французский клуб принял предложение "Ливерпуля" в размере 53 миллионов фунтов, включая ряд бонусов. Однако BBC и Sky Sports, другие авторитетные издания, утверждают, что окончательная договоренность будет достигнута в пятницу.

Кроме того, в пятницу сам Фекир пройдет медицинское обследование на базе сборной Франции в Клерфонтене, куда уже отправились доктора "Ливерпуля", и подпишет личный контракт.

Таким образом, 24-летний Фекир станет третьим новичком "красных" в это межсезонье после полузащитников Наби Кейта и Фабиньо. Также "Ливерпуль" охотится за вингером "Стоука" Джерданом Шакири.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2018 00:10

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  1. hamann20 08.06.2018 00:45 # hamann20
    шити - 300лямов на защиту, чтобы всосать в 1/4 с общим счетом 1-5
    И это без единого удара в створ в одном матче

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  2. mazinho-united 08.06.2018 00:37 # mazinho-united
    Вот лузерхульцы дебилы, у них защита и вортчик дырявый а они все атакующих скупают. Насчет фекира все ясно, лузер по жизни, перешел в правильную команду

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  3. psycho1 08.06.2018 00:31 # psycho1
    70 лямов за тень депая, серьёзно? как же их разводят, жесть.

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  4. jesus33 08.06.2018 00:23 # jesus33
    Сити на трансферах - 0 гривен. Итог - чемпион с кучей рекордов.
    Портовые шлюхи уже потратили больше 100 млн фунтов - итог снова будут бороться за 4 место до 38 тура. В ЛЧ так же будут выебаны.Пользователь получил предупреждение

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  5. jam 08.06.2018 00:20 # jam
    чемпионские траты, итог привычный

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  6. jesus33 08.06.2018 00:20 # jesus33
    Очередного чумазого выкидыша могут подписать портовые шлюхи.Пользователь получил предупреждение

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  7. liverpool-95 08.06.2018 00:17 # liverpool-95
    Да будет свет домах и МЮ)))) сос...ите нах )))

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  8. awesome-arsenal 08.06.2018 00:16 # awesome-arsenal
    Если не берут Апл, то очкарика можно увольнять

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  9. ccchelsea 08.06.2018 00:13 # ccchelsea
    Классное усиление конечно, тут ничего не скажешь.
    П.С. Гейгуннеры сейчас горят больше всех, классика.

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  10. mr-s1n1st3r 08.06.2018 00:12 # mr-s1n1st3r
    Топарь!

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