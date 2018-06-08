Набиль Фекир на пороге перехода в "Ливерпуль"

Вопреки заявлению президента "Лиона" Жан-Мишеля Оляса, "Ливерпуль" все же приблизился к приобретению Набиля Фекира — сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа.

Напомним, в четверг Оляс дал интервью официальному веб-сайту своего клуба, сообщив, что решение вопроса с будущим Фекира откладывается до окончания Чемпионата Мира в России.



Однако эти слова ничуть не охладили пыл "красных", а даже наоборот. Зная о том, что после субботнего матча сборной Франции против США Набиль улетает в Россию, мерсисайдский клуб совершил настоящий прорыв в переговорах с "Лионом".



По информации The Guardian, французский клуб принял предложение "Ливерпуля" в размере 53 миллионов фунтов, включая ряд бонусов. Однако BBC и Sky Sports, другие авторитетные издания, утверждают, что окончательная договоренность будет достигнута в пятницу.



Кроме того, в пятницу сам Фекир пройдет медицинское обследование на базе сборной Франции в Клерфонтене, куда уже отправились доктора "Ливерпуля", и подпишет личный контракт.



Таким образом, 24-летний Фекир станет третьим новичком "красных" в это межсезонье после полузащитников Наби Кейта и Фабиньо. Также "Ливерпуль" охотится за вингером "Стоука" Джерданом Шакири.