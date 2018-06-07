Англичане уверенно переиграли Коста-Рику

Продолжая подготовку к Чемпионату Мира в России, сборная Англии уверенно переиграла Коста-Рику в товарищеском матче на Элланд Роад" — 2:0.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел сразу 10 изменений в стартовом составе после победы 2:1 над Нигерией — уцелел лишь Джон Стоунс. На ворота отправился Джек Батленд, а Трент Александер-Арнольд дебютировал за национальную команду.



Англичане активно начали матч и уже на 13-й минуте открыли счет. Маркус Рэшфорд, не встретив сопротивления со стороны защитников, нанес удар с дистанции под перекладину — 1:0. Выстрел нападающего "Манчестер Юнайтед" застал врасплох голкипера костариканцев Кейлора Наваса.



Вскоре Навас исправился отразив удар в упор Джейми Варди. Гости смогли слегка отодвинуть игру от свои ворот, а на 27-й минуте даже впервые потревожили Батленда — тот справился с выстрелом с линии штрафной площади.



В дальнейшем — и затем уже во втором тайме — англичане стремились ко второму голу, достаточно регулярно создавая угрозу у чужих ворот. Коста-Рике нечем было ответить.



На 76-й минуте хозяева добились своего, оформив гол благодаря вышедшим на замену игрокам. Деле Алли с левого края штрафной набросил мяч во вратарскую, где Данни Уэлбек нанес удар головой с отскоком от газона и касанием штанги — 2:0.



После двух голов подопечные Саутгейта успокоились и без проблем довели дело до победы, которая лишь должна добавить игрокам уверенности в преддверии турнира в России.



Сборная Англии — сборная Коста-Рики — 2:0 (1:0)



Голы: Рэшфорд 13, Уэлбек 76.



Англия: Батленд (Поуп 65), Джонс, Стоунс (Кэхилл 65), Магуайр, Хендерсон (Алли 64), Александер-Арнольд (Триппьер 64), Лофтус-Чик (Лингард 79), Дельф, Роуз, Рэшфорд, Варди (Уэлбек 61).