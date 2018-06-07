"Тоттенхэм" переключился с Захи на Грилиша

"Тоттенхэм" потерял интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захи и решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Астон Виллы" Джеке Грилише.

Предполагается, что с новым контрактом главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино выбил из боссов клуба и внушительный трансферный бюджет, однако Заха все равно оказался "Тоттенхэму" не по карману.



Как стало известно Sky Sports, "орлы" запросили за 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, которым "шпоры" интересовались еще год назад, более 70 миллионов фунтов.



Платить такие деньги "Тоттенхэм" совершенно не готов, и теперь, добавляет The Telegraph, Почеттино сосредоточится на борьбе за 22-летнего Грилиша.



Потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа и столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, теперь "Астон Вилла" вынуждена задуматься о продаже своих ведущих игроков, а Джек видится главным активом бирмингемского клуба.



В идеале "Астон Вилле" хотелось бы выручить за Джека 40 млн. фунтов, однако президент "шпор" Даниэль Леви уверен, что сможет уговорить нуждающийся в деньгах клуб на компенсацию в 15 млн.



Определенный интерес к игроку сборной Англии также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Лестер", однако в последние пару дней "Тоттенхэм" выбился в фавориты борьбы за Грилиша, отмечает издание.