"Тоттенхэм" переключился с Захи на Грилиша
"Тоттенхэм" потерял интерес к вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Захи и решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Астон Виллы" Джеке Грилише.
Предполагается, что с новым контрактом главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино выбил из боссов клуба и внушительный трансферный бюджет, однако Заха все равно оказался "Тоттенхэму" не по карману.
Как стало известно Sky Sports, "орлы" запросили за 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, которым "шпоры" интересовались еще год назад, более 70 миллионов фунтов.
Платить такие деньги "Тоттенхэм" совершенно не готов, и теперь, добавляет The Telegraph, Почеттино сосредоточится на борьбе за 22-летнего Грилиша.
Потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа и столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, теперь "Астон Вилла" вынуждена задуматься о продаже своих ведущих игроков, а Джек видится главным активом бирмингемского клуба.
В идеале "Астон Вилле" хотелось бы выручить за Джека 40 млн. фунтов, однако президент "шпор" Даниэль Леви уверен, что сможет уговорить нуждающийся в деньгах клуб на компенсацию в 15 млн.
Определенный интерес к игроку сборной Англии также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Лестер", однако в последние пару дней "Тоттенхэм" выбился в фавориты борьбы за Грилиша, отмечает издание.
07.06.2018 22:00
Просмотров: 345
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм игрок и хорошая инвестиция. Сверкнул три года назад и походу пустился во все тяжкие. Но сейчас возмужал и физически, и как игрок. Реально стал определяющим игроком в Вилле. Причём, хоть и является вроде АПЗ, но по сути играет часто как бокс-ту-бокс, не гнушается черновой работы - подхватить мяч на своей половине и двинуть атаку. И пусть не много забивает, но очень полезный игрок. Шпорам зайдёт самое то. Да, в принципе, и любому клубу. Ему просто необходимо повышение в классе и может получиться крутой игрок, даже для сборной.
(ответить)
михуйло, заха не склоняется
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий