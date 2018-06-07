Деле Алли не исключает, что покинет "Тоттенхэм"

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не исключает свой уход в другой клуб, хотя в данный момент полностью счастлив со "шпорами".

С момента перехода из "МК Донс" Алли добился впечатляющего прогресса. И хотя Деле все еще недостает стабильности, пресса регулярно сватает его в "Реал" и "Барселону".

В преддверии Чемпионата Мира 22-летний игрок сборной Англии высказал сомнения относительно своего будущего, дав понять, что однажды может перерасти "Тоттенхэм".

"Я никогда не говорю никогда ни перед чем. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе".

"От моего контракта все еще остается несколько лет. У нас молодая команда, молодой тренер, новый стадион, так что это замечательное место для меня в данную минуту".

Все игроки могут видеть, в каком направлении движется клуб. Однако нельзя слишком заглядывать в будущее, потому что это лишает удовольствия в настоящем", — сообщил Алли журналу ES.



Метки Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2018 21:20

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  1. lexa-arsenal 07.06.2018 22:05 # lexa-arsenal
    Чо за петух

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  2. tjk4 07.06.2018 21:41 # tjk4
    "Я никогда не говорю никогда ни перед чем. Никогда не знаешь, куда можешь "нырнуть" за баблом в футболе".

    Источник: http://fapl.ru/posts/63018/?c=1

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  3. hollywood-hoe 07.06.2018 21:27 # hollywood-hoe
    Шо за очки, ебаный стыд

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