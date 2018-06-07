Деле Алли не исключает, что покинет "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не исключает свой уход в другой клуб, хотя в данный момент полностью счастлив со "шпорами".

С момента перехода из "МК Донс" Алли добился впечатляющего прогресса. И хотя Деле все еще недостает стабильности, пресса регулярно сватает его в "Реал" и "Барселону".



В преддверии Чемпионата Мира 22-летний игрок сборной Англии высказал сомнения относительно своего будущего, дав понять, что однажды может перерасти "Тоттенхэм".



"Я никогда не говорю никогда ни перед чем. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе".



"От моего контракта все еще остается несколько лет. У нас молодая команда, молодой тренер, новый стадион, так что это замечательное место для меня в данную минуту".



Все игроки могут видеть, в каком направлении движется клуб. Однако нельзя слишком заглядывать в будущее, потому что это лишает удовольствия в настоящем", — сообщил Алли журналу ES.