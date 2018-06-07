Деле Алли не исключает, что покинет "Тоттенхэм"
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не исключает свой уход в другой клуб, хотя в данный момент полностью счастлив со "шпорами".
С момента перехода из "МК Донс" Алли добился впечатляющего прогресса. И хотя Деле все еще недостает стабильности, пресса регулярно сватает его в "Реал" и "Барселону".
В преддверии Чемпионата Мира 22-летний игрок сборной Англии высказал сомнения относительно своего будущего, дав понять, что однажды может перерасти "Тоттенхэм".
"Я никогда не говорю никогда ни перед чем. Никогда не знаешь, что может случиться в футболе".
"От моего контракта все еще остается несколько лет. У нас молодая команда, молодой тренер, новый стадион, так что это замечательное место для меня в данную минуту".
Все игроки могут видеть, в каком направлении движется клуб. Однако нельзя слишком заглядывать в будущее, потому что это лишает удовольствия в настоящем", — сообщил Алли журналу ES.
07.06.2018 21:20
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Чо за петух
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"Я никогда не говорю никогда ни перед чем. Никогда не знаешь, куда можешь "нырнуть" за баблом в футболе".
Источник: http://fapl.ru/posts/63018/?c=1
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Шо за очки, ебаный стыд
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