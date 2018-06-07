Сборная Англии не уйдет с поля в случае проявления расизма в России

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не уведет команду с поля в случае проявлений расизма на Чемпионате Мира в России.

Накануне о проблеме расизма в стране, принимающей Чемпионат Мира, высказался левый защитник Данни Роуз. Более того, игрок "Тоттенхэма" рассказал, что не позволит своей семье отправится вместе с ним в Россию.



Саутгейт поддерживает своего подопечного, но ясно дает понять, что не уведет команду с поля даже в случае расистских оскорблений с трибун. По словам Гарета, игроки слишком долго шли к такому событию, чтобы поддаться на провокацию.



"В идеальном мире люди посоветовали бы нам досрочно покинуть поле, но на самом деле все совершенно иначе. Не думаю, что игроки хотят этого. Они всю жизнь трудились в поте лица, чтобы попасть на Чемпионат Мира", - сообщил Саутгейт The Independent.