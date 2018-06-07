Сборная Англии не уйдет с поля в случае проявления расизма в России
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не уведет команду с поля в случае проявлений расизма на Чемпионате Мира в России.
Накануне о проблеме расизма в стране, принимающей Чемпионат Мира, высказался левый защитник Данни Роуз. Более того, игрок "Тоттенхэма" рассказал, что не позволит своей семье отправится вместе с ним в Россию.
Саутгейт поддерживает своего подопечного, но ясно дает понять, что не уведет команду с поля даже в случае расистских оскорблений с трибун. По словам Гарета, игроки слишком долго шли к такому событию, чтобы поддаться на провокацию.
"В идеальном мире люди посоветовали бы нам досрочно покинуть поле, но на самом деле все совершенно иначе. Не думаю, что игроки хотят этого. Они всю жизнь трудились в поте лица, чтобы попасть на Чемпионат Мира", - сообщил Саутгейт The Independent.
07.06.2018 21:00
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Сам купил билеты на 3 матча ЧМ, кто покупал знают как тяжело это было, плюс не будем забывать что билеты стоят немалых денег. Плюс паспорт болельщика, у каждого кто как-то накосячит будут большие проблемы с законом. Поэтому уверен что никакого расизма не будет, да и вообще, в России больше негативное отношение к азиатам-мигрантам, чем к черным. Все кого я знаю о черных отзываются позитивно, веселые ребята, проблем никогда не ищут. Поэтому всё это нагнетание ситуации на руку только СМИ, которые как обычно ищут "сенсаций"
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вначале Роуз, теперь Саутгейт заговорил о расизме... готовят провокацию и надуманное обвинения... "англичанка гадит"...
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Там Путин рассказывает о фаворитах на ЧМ:
Президент России Владимир Путин сказал, что для России, как для страны-хозяйки мирового чемпионата, самым главным будет достойно провести этот турнир и сделать его настоящим праздником для миллионов болельщиков. И что это стало бы самым главным достижением для России.
Также президент заявил, что, по его мнению, главные претенденты на победу на чемпионате мира 2018 года, это сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании. В первую очередь Путин выделил именно южноамериканские команды.
Источник: Overbetting.net
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И с хуя такие нежные все. Весь сезон фаны противоположной команды хуесосят на чем свет стоит, пока аут/уголовой подают, а щас решили с поля сьебывать)
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Бедная сб. Нигерии, без поддержки на ЧМ останется
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Всмысле блять)) а кто даст право уводить команду с поле из-за каких-то кричалок, вообще ебанулись) до чего раха людей доводит
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за такие бабки ясно ж
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