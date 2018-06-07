"Вест Хэм" ведет переговоры по Фелипе Андерсону

"Вест Хэм" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, "молотобойцы" оптимистично оценивают свои шансы на приобретение Андерсона, однако 25-летний бразилец интересен и некоторым другим клубам.



Для заключения сделки "Вест Хэму" потребуется уговорить "Лацио" снизить цену, потому что в данный момент римляне хотят за Фелипе 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) — гораздо больше, чем готовы заплатить лондонцы.



Отметим, что в 2013 году "Лацио" приобрел Андерсона у "Сантоса" за 6.75 млн. фунтов. В минувшем сезоне Фелипе провел 32 матча за клуб Серии А.