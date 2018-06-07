Фекир не уйдет из "Лиона" до окончания Чемпионата Мира

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс заявил, что плеймейкер Набиль Фекир не перейдет в "Ливерпуль" до старта Чемпионата Мира в России.

Сегодня утром издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что "красные" совершили прорыв в переговорах с французской стороной, и та признала, что Фекир может быть продан по правильной цене.



Однако эту самую цену "Лион" не устанавливал. Более того, прямо сейчас переговоры заморожены, и "Ливерпулю" придется запастись терпением на период, пока Фекир исполняет долг перед родиной.



"Мы не предпринимаем никаких шагов к заключению сделки, продвижения нет. Сделка совершенно точно не состоится во время Чемпионата Мира, и я вообще не думаю, что будут какие-либо подвижки до окончания Чемпионата Мира. Мы не устанавливали цену, потому что мы пока даже не обсуждали это (трансфер Фекира)", — сообщил Оляс официальному веб-сайту "Лиона".