Скадамор покинет пост главы Премьер-Лиги

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Скадамор покинет свой пост после почти 20 лет во главе организации.

Скадамор возглавил Премьер-Лигу в ноябре 1999 года и сыграл важнейшую роль в популяризации английского футбола во всем мире. За время работы Ричарда в своей должности стоимость телевизионного контракта внутри Британии выросла с 670 миллионов фунтов до 5.14 млрд.



Однако в конце этого календарного года 58-летний Скадамор покинет свой пост. Причины ухода Ричарда не называются, равно как неизвестно, кто его заменит.



"Для меня было абсолютной честью наслаждаться этой ролью так долго. Это слишком весело, чтобы называться работой", — цитирует Скадамора BBC.



Добавим, что об уходе Скадамора было объявлено в день, когда клубы топ-6 Премьер-Лиги добились увеличения своей доли от продажи прав на телевизионные трансляции за рубеж.