Данни Роуз рассказал о депрессии

Левый защитник сборной Англии Данни Роуз признался, что в прошлом сезоне столкнулся с жуткой депрессией.

С января прошлого года Роуз пропустил восемь месяцев из-за травмы колена. Защитник потерял игровую практику и место в стартовом составе "шпор", вдобавок в семье Данни случилось целая череда неприятностей – начиная от самоубийства дяди и заканчивая проникновением грабителей в дом младшего брата игрока.



"В "Тоттенхэме" знают, через что я прошел в этом сезоне. Я даже был вынужден обратиться за помощью к психологу. Он поставил диагноз и определил, что у меня явные признаки депрессии".



"Об этом никто не знает, но когда я восстанавливался от травмы, мой дядя покончил с собой. Как вы можете представить, это лишь усугубило ситуацию".



"За пределами поля вообще случилось много всего. В августе моя мама подверглась оскорблениям на расовой почве. Потом кто-то проник в ее дом и приставил пистолет к голове моего брата. Ему повезло остаться в живых".



"В какой-то степени повезло и мне. Вызовы в сборную позволили мне очистить голову, за это я буду вечно благодарен Гарету Саутгейту. Несколько месяцев я был на таблетках, но, к счастью, сейчас все в порядке. Я просто хочу узнать, как далеко мы сможем зайти в России", - сообщил Роуз The Guardian.