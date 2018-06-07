Данни Роуз рассказал о депрессии

Данни Роуз Левый защитник сборной Англии Данни Роуз признался, что в прошлом сезоне столкнулся с жуткой депрессией.

С января прошлого года Роуз пропустил восемь месяцев из-за травмы колена. Защитник потерял игровую практику и место в стартовом составе "шпор", вдобавок в семье Данни случилось целая череда неприятностей – начиная от самоубийства дяди и заканчивая проникновением грабителей в дом младшего брата игрока.

"В "Тоттенхэме" знают, через что я прошел в этом сезоне. Я даже был вынужден обратиться за помощью к психологу. Он поставил диагноз и определил, что у меня явные признаки депрессии".

"Об этом никто не знает, но когда я восстанавливался от травмы, мой дядя покончил с собой. Как вы можете представить, это лишь усугубило ситуацию".

"За пределами поля вообще случилось много всего. В августе моя мама подверглась оскорблениям на расовой почве. Потом кто-то проник в ее дом и приставил пистолет к голове моего брата. Ему повезло остаться в живых".

"В какой-то степени повезло и мне. Вызовы в сборную позволили мне очистить голову, за это я буду вечно благодарен Гарету Саутгейту. Несколько месяцев я был на таблетках, но, к счастью, сейчас все в порядке. Я просто хочу узнать, как далеко мы сможем зайти в России", - сообщил Роуз The Guardian.




Метки Роуз, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.06.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 07.06.2018 20:05 # high-malvern
    Не пойму зачем Саутгейт такого игрока на крупный турнир взял. У Роуза проблемы игрового плана (10 матчей за сезон) и явно с головой что-то не так. Лучше бы Бертрана взял или Райана Сессеньона, который сейчас что называется "в огне".

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  2. gerrard08 07.06.2018 19:47 # gerrard08
    Щас бы быть бедным дауном и считать что обеспеченные люди живут в шоколаде и не имеют проблем.

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  3. dragonishka 07.06.2018 19:45 # dragonishka
    "В августе моя мама подверглась оскорблениям на расовой почве."

    Поэтому он не хочет везти ее на ЧМ? В России расисты более... расистее?

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  4. raimbek1 07.06.2018 19:43 # raimbek1
    Поражают эти футболисты-миллионеры со своей депрессией, совсем обнаглели

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  5. hollywood-hoe 07.06.2018 19:32 # hollywood-hoe
    С такими бабками не найти выход из депрессии, далбаеб что сказать

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  6. zzspurs 07.06.2018 19:23 # zzspurs
    Да уж парень... держись!

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