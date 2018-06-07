Данни Роуз рассказал о депрессии
Левый защитник сборной Англии Данни Роуз признался, что в прошлом сезоне столкнулся с жуткой депрессией.
С января прошлого года Роуз пропустил восемь месяцев из-за травмы колена. Защитник потерял игровую практику и место в стартовом составе "шпор", вдобавок в семье Данни случилось целая череда неприятностей – начиная от самоубийства дяди и заканчивая проникновением грабителей в дом младшего брата игрока.
"В "Тоттенхэме" знают, через что я прошел в этом сезоне. Я даже был вынужден обратиться за помощью к психологу. Он поставил диагноз и определил, что у меня явные признаки депрессии".
"Об этом никто не знает, но когда я восстанавливался от травмы, мой дядя покончил с собой. Как вы можете представить, это лишь усугубило ситуацию".
"За пределами поля вообще случилось много всего. В августе моя мама подверглась оскорблениям на расовой почве. Потом кто-то проник в ее дом и приставил пистолет к голове моего брата. Ему повезло остаться в живых".
"В какой-то степени повезло и мне. Вызовы в сборную позволили мне очистить голову, за это я буду вечно благодарен Гарету Саутгейту. Несколько месяцев я был на таблетках, но, к счастью, сейчас все в порядке. Я просто хочу узнать, как далеко мы сможем зайти в России", - сообщил Роуз The Guardian.
07.06.2018 19:00
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Последние комментарии:
Не пойму зачем Саутгейт такого игрока на крупный турнир взял. У Роуза проблемы игрового плана (10 матчей за сезон) и явно с головой что-то не так. Лучше бы Бертрана взял или Райана Сессеньона, который сейчас что называется "в огне".
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Щас бы быть бедным дауном и считать что обеспеченные люди живут в шоколаде и не имеют проблем.
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"В августе моя мама подверглась оскорблениям на расовой почве."
Поэтому он не хочет везти ее на ЧМ? В России расисты более... расистее?
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Поражают эти футболисты-миллионеры со своей депрессией, совсем обнаглели
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С такими бабками не найти выход из депрессии, далбаеб что сказать
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Да уж парень... держись!
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