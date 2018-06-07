Ценник на Дембеле отпугнул клубы Серии А

Мусса Дембеле Гранды Серии А потерял интерес к полузащитнику Мусса Дембеле после того, как "Тоттенхэм" оценил бельгийца в 30 миллионов фунтов.

По всей видимости, Дембеле не станет продлевать сотрудничество с "Тоттенхэмом" и покинет клуб уже этим летом. "Шпоры" хотят заработать на продаже игрока, тем более что его действующий контракт истекает уже через год.

Ожидалось, что за новым вызовом Мусса отправится в Серию А, где за ним с интересом наблюдают "Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Милан". Однако ценник, установленный на 30-летнего полузащитника, отпугнул всю итальянскую четверку, сообщает London Evening Standard.

По информации источника, председатель "Тоттенхэма" Даниэль Леви хочет за Дембеле 30 миллионов фунтов. Эта сумма не по кармануя представителям Серии А — те явно рассчитывали на скидку, учитывая, что Мусса уже не молод и через год может стать свободным агентом.




Метки Дембеле, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.06.2018 18:00

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  1. vals1702 07.06.2018 19:51 # vals1702
    за 15

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  2. zzspurs 07.06.2018 19:27 # zzspurs
    Крахоборы итальяшки... Честно и не хочется его продовать дешевле. Уж лучше на год продлить контракт. Для усиления со скамейки + чтоб делиться опытом с Винкси еще пригодится

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  3. gerrard08 07.06.2018 18:40 # gerrard08
    Цена более чем адекватная.

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  4. beatboy 07.06.2018 18:39 # beatboy
    админы а что по этому поводу думает Яя Туре? Не считает ли он это заговором против темнокожих футболистов в Италии?? Поищите в интернете точно что-то найдется!

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  5. hachidlo 07.06.2018 18:16 # hachidlo
    Челче бы его в полузащиту в пару к Канте.

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  6. grafters 07.06.2018 18:16 # grafters
    Эх, жалко с ним расставаться. Он реально батя и центр поля выжигает просто напалмом. К сожалению, это происходит в 5-10 матчах за сезон, остальное время он в силу возвраста и травматичности не может находится в форме.

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