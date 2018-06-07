Ценник на Дембеле отпугнул клубы Серии А
Гранды Серии А потерял интерес к полузащитнику Мусса Дембеле после того, как "Тоттенхэм" оценил бельгийца в 30 миллионов фунтов.
По всей видимости, Дембеле не станет продлевать сотрудничество с "Тоттенхэмом" и покинет клуб уже этим летом. "Шпоры" хотят заработать на продаже игрока, тем более что его действующий контракт истекает уже через год.
Ожидалось, что за новым вызовом Мусса отправится в Серию А, где за ним с интересом наблюдают "Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Милан". Однако ценник, установленный на 30-летнего полузащитника, отпугнул всю итальянскую четверку, сообщает London Evening Standard.
По информации источника, председатель "Тоттенхэма" Даниэль Леви хочет за Дембеле 30 миллионов фунтов. Эта сумма не по кармануя представителям Серии А — те явно рассчитывали на скидку, учитывая, что Мусса уже не молод и через год может стать свободным агентом.
07.06.2018 18:00
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Последние комментарии:
за 15
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Крахоборы итальяшки... Честно и не хочется его продовать дешевле. Уж лучше на год продлить контракт. Для усиления со скамейки + чтоб делиться опытом с Винкси еще пригодится
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Цена более чем адекватная.
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админы а что по этому поводу думает Яя Туре? Не считает ли он это заговором против темнокожих футболистов в Италии?? Поищите в интернете точно что-то найдется!
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Челче бы его в полузащиту в пару к Канте.
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Эх, жалко с ним расставаться. Он реально батя и центр поля выжигает просто напалмом. К сожалению, это происходит в 5-10 матчах за сезон, остальное время он в силу возвраста и травматичности не может находится в форме.
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