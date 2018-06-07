Ценник на Дембеле отпугнул клубы Серии А

Гранды Серии А потерял интерес к полузащитнику Мусса Дембеле после того, как "Тоттенхэм" оценил бельгийца в 30 миллионов фунтов.

По всей видимости, Дембеле не станет продлевать сотрудничество с "Тоттенхэмом" и покинет клуб уже этим летом. "Шпоры" хотят заработать на продаже игрока, тем более что его действующий контракт истекает уже через год.



Ожидалось, что за новым вызовом Мусса отправится в Серию А, где за ним с интересом наблюдают "Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Милан". Однако ценник, установленный на 30-летнего полузащитника, отпугнул всю итальянскую четверку, сообщает London Evening Standard.



По информации источника, председатель "Тоттенхэма" Даниэль Леви хочет за Дембеле 30 миллионов фунтов. Эта сумма не по кармануя представителям Серии А — те явно рассчитывали на скидку, учитывая, что Мусса уже не молод и через год может стать свободным агентом.