Клубы топ-6 добились увеличения доли от продажи прав на телетрансляции

Манчестер Сити Большие клубы Премьер-Лиги добились увеличения своей доли от продажи телевизионных прав за рубеж.

На протяжении 26 последних лет клубы высшего английского дивизиона делили доходы от продажи телевизионных прав за рубеж поровну — но не по справедливости, как стали недавно считать представители топ-6.

Инициатива, продвигаемая "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" и поддерживаемая "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом", "Челси" и "Тоттенхэмом", этим летом все-таки нашла понимание у остальных представителей Премьер-Лиги.

Середняки и аутсайдеры согласились с тем, что своей глобальной популярностью в мире Премьер-Лига во многом обязана большим клубам, и те заслуживают увеличенную долю.

Суть инициативы состоит в том, что доля каждого клуба от продажи телевизионных прав должна зависеть от итоговой позиции в таблице. Сейчас это правило работает только по ТВ-контрактам внутри Британии, но не за рубежом.

Как сообщает The Guardian, соответствующее решение было принято на прошедшем в четверг ежегодном собрании боссов клубов Премьер-Лиги. Изменения вступят в силу со следующего трехлетнего цикла, с сезона 2019/20.

Достаточно сказать, что в минувшем сезоне выигравший титул "Манчестер Сити" получил от телевидения (внутри страны плюс зарубежная доля) 149 миллионов фунтов, тогда как финишировавший последним "Вест Бромвич" — 95 млн. фунтов. Эти два показателя имеют соотношение 1.6, а в будущем оно будет увеличено до 1.8.



Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1338

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 07.06.2018 17:56 # chr1s8rown
    какие ж щедрые они . подняли целых на 0,2.
    на это можно содержат пкпу и санчиса на 2 неделью

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  2. farot 07.06.2018 17:55 # farot
    Норм. Бабки достанутся всей первой шестерке, а поорали и опустили только колбасников

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  3. dimon70 07.06.2018 17:49 # dimon70
    6 клубов тащат Англию.остальные пилят бабло....и УСЕ,шара закончилась.сцуко!

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  4. mikkiynwa 07.06.2018 17:44 # mikkiynwa
    Генри показал кто тут босс

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  5. psycho1 07.06.2018 17:29 # psycho1
    "C сезона 2019-2020 клубы большой шестерки будут дополнительно получать 45 миллионов фунтов от международных трансляций. При этом доходы остальных клубов АПЛ не уменьшатся."

    Забавно, как шайка портовых yeбанов нагло требовала отбирать деньги у остальных клубов, в том числе выплаты за выход/вылет в АПЛ, а руководство решило вопрос цивилизованно. Представляю, как там хенри погорел от таких новостей.

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  6. ignatik 07.06.2018 17:24 # ignatik
    Ну наконец то, а то кто весь сезон на всех фронтах бороться, а кто то сливают все подряд и получили соточку

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  7. vyrentz 07.06.2018 17:04 # vyrentz
    ЛФК решил вопрос

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