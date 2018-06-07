Клубы топ-6 добились увеличения доли от продажи прав на телетрансляции
Большие клубы Премьер-Лиги добились увеличения своей доли от продажи телевизионных прав за рубеж.
На протяжении 26 последних лет клубы высшего английского дивизиона делили доходы от продажи телевизионных прав за рубеж поровну — но не по справедливости, как стали недавно считать представители топ-6.
Инициатива, продвигаемая "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" и поддерживаемая "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом", "Челси" и "Тоттенхэмом", этим летом все-таки нашла понимание у остальных представителей Премьер-Лиги.
Середняки и аутсайдеры согласились с тем, что своей глобальной популярностью в мире Премьер-Лига во многом обязана большим клубам, и те заслуживают увеличенную долю.
Суть инициативы состоит в том, что доля каждого клуба от продажи телевизионных прав должна зависеть от итоговой позиции в таблице. Сейчас это правило работает только по ТВ-контрактам внутри Британии, но не за рубежом.
Как сообщает The Guardian, соответствующее решение было принято на прошедшем в четверг ежегодном собрании боссов клубов Премьер-Лиги. Изменения вступят в силу со следующего трехлетнего цикла, с сезона 2019/20.
Достаточно сказать, что в минувшем сезоне выигравший титул "Манчестер Сити" получил от телевидения (внутри страны плюс зарубежная доля) 149 миллионов фунтов, тогда как финишировавший последним "Вест Бромвич" — 95 млн. фунтов. Эти два показателя имеют соотношение 1.6, а в будущем оно будет увеличено до 1.8.
07.06.2018 17:00
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какие ж щедрые они . подняли целых на 0,2.
на это можно содержат пкпу и санчиса на 2 неделью
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Норм. Бабки достанутся всей первой шестерке, а поорали и опустили только колбасников
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6 клубов тащат Англию.остальные пилят бабло....и УСЕ,шара закончилась.сцуко!
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Генри показал кто тут босс
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"C сезона 2019-2020 клубы большой шестерки будут дополнительно получать 45 миллионов фунтов от международных трансляций. При этом доходы остальных клубов АПЛ не уменьшатся."
Забавно, как шайка портовых yeбанов нагло требовала отбирать деньги у остальных клубов, в том числе выплаты за выход/вылет в АПЛ, а руководство решило вопрос цивилизованно. Представляю, как там хенри погорел от таких новостей.
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Ну наконец то, а то кто весь сезон на всех фронтах бороться, а кто то сливают все подряд и получили соточку
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ЛФК решил вопрос
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