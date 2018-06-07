Клубы топ-6 добились увеличения доли от продажи прав на телетрансляции

Большие клубы Премьер-Лиги добились увеличения своей доли от продажи телевизионных прав за рубеж.

На протяжении 26 последних лет клубы высшего английского дивизиона делили доходы от продажи телевизионных прав за рубеж поровну — но не по справедливости, как стали недавно считать представители топ-6.



Инициатива, продвигаемая "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" и поддерживаемая "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом", "Челси" и "Тоттенхэмом", этим летом все-таки нашла понимание у остальных представителей Премьер-Лиги.



Середняки и аутсайдеры согласились с тем, что своей глобальной популярностью в мире Премьер-Лига во многом обязана большим клубам, и те заслуживают увеличенную долю.



Суть инициативы состоит в том, что доля каждого клуба от продажи телевизионных прав должна зависеть от итоговой позиции в таблице. Сейчас это правило работает только по ТВ-контрактам внутри Британии, но не за рубежом.



Как сообщает The Guardian, соответствующее решение было принято на прошедшем в четверг ежегодном собрании боссов клубов Премьер-Лиги. Изменения вступят в силу со следующего трехлетнего цикла, с сезона 2019/20.



Достаточно сказать, что в минувшем сезоне выигравший титул "Манчестер Сити" получил от телевидения (внутри страны плюс зарубежная доля) 149 миллионов фунтов, тогда как финишировавший последним "Вест Бромвич" — 95 млн. фунтов. Эти два показателя имеют соотношение 1.6, а в будущем оно будет увеличено до 1.8.