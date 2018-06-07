Туре не считает Гвардиолу гением

Гвардиола и Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре усомнился в гениальности главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Сити" обновил множество рекордов Премьер-Лиги и выиграл чемпионский титул, набрав 100 очков, Туре не берется назвать Пепа гением.

"Не Гвардиола построил ту "Барселону", которую все мы с вами знаем. У него просто хватило мозгов, чтобы адаптировать идею Йохана Кройфа".

"В "Баварию" и "Манчестер Сити" он пытался перенести те же принципы, только работая с дорогостоящими игроками и с неограниченным бюджетом. Такое не сработает в условном "Кристал Пэлас" или "Уотфорде".

"На мой взгляд, лучший тренер планеты – Зинедин Зидан. У него меньше требований к игрокам, команда его по-настоящему уважает. Еще мне нравятся Тухель и Клопп", - цитирует Туре Daily Mirror.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 07.06.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1542

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Последние комментарии:




  1. dimon70 07.06.2018 17:50 # dimon70
    чувак все троллит Лысого,никак не уймется

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  2. shearer1 07.06.2018 17:48 # shearer1
    с миллиардным бюджетом и Нигматулин выиграет АПЛ

    Источник: http://fapl.ru/posts/63010/

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  3. sausage 07.06.2018 17:10 # sausage
    Насколько топовый игрок настолько гнилой человек, судя по всем его заявлениям и действиям. Взрослый состоятельный мужик несёт такую хуйню, как тупой обиженный молокосос. Сравнить поведение его и того же Дрогба. Яя походу и правда тупой нигер, и нечего обижаться на мир, что заработав денег, не смог купить себе мозгов.

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  4. tigerpool 07.06.2018 16:52 # tigerpool
    Так то он конечно прав, но подобные вью не красят мужчину, тем более если этот мужчина является кумиром миллионов по всему миру. Они с пепом вроде решили эту проблему еще зимой. Теперь не понятно нах поднимать ее обратно. Ведет себя как обиженная баба на своего бывшего.

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  5. budun 07.06.2018 16:48 # budun
    Уважает Тухеля - фаната Гвардиолы, но не уважает самого Пепа, ахаха. Какой последовательный негр.
    Пляски здоровых и взрослых мужчин под дудку мошенника Селюка смотрятся убого.

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  6. udaff 07.06.2018 16:46 # udaff
    Туре походу на Гвардиолу реально порчу наведёт)

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  7. toha-bludsikir 07.06.2018 16:29 # toha-bludsikir
    чемпион кубка африки хуйни не скажет

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  8. vyrentz 07.06.2018 16:29 # vyrentz
    Туре - символ побед МС, и его новейшей истории. Уверен, среди настоящих фанатов он имеет огромное уважение. По делу все сказал Яя в этом интервью. Чемпионат Англии с МС даже Манчини выигрывал. Бавария - это вообще не смешно даже.

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  9. beatboy 07.06.2018 16:28 # beatboy
    Хоть бы следующая новость про Селюка, на главной, хоть бы, господи если ты есть я прошу тебя - только новости про Туре и Селюка на главной, И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!

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  10. pavlix76 07.06.2018 16:22 # pavlix76
    хорош троллить новости про туре! он в прошлом.

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  11. kily 07.06.2018 16:05 # kily
    Какой же всё-таки гнилой игрочишка

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  12. vals1702 07.06.2018 16:05 # vals1702
    с миллиардным бюджетом и Карпин выйграет АПЛ

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