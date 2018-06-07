Туре не считает Гвардиолу гением
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре усомнился в гениальности главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу.
Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Сити" обновил множество рекордов Премьер-Лиги и выиграл чемпионский титул, набрав 100 очков, Туре не берется назвать Пепа гением.
"Не Гвардиола построил ту "Барселону", которую все мы с вами знаем. У него просто хватило мозгов, чтобы адаптировать идею Йохана Кройфа".
"В "Баварию" и "Манчестер Сити" он пытался перенести те же принципы, только работая с дорогостоящими игроками и с неограниченным бюджетом. Такое не сработает в условном "Кристал Пэлас" или "Уотфорде".
"На мой взгляд, лучший тренер планеты – Зинедин Зидан. У него меньше требований к игрокам, команда его по-настоящему уважает. Еще мне нравятся Тухель и Клопп", - цитирует Туре Daily Mirror.
07.06.2018 16:00
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чувак все троллит Лысого,никак не уймется
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с миллиардным бюджетом и Нигматулин выиграет АПЛ
Источник: http://fapl.ru/posts/63010/
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Насколько топовый игрок настолько гнилой человек, судя по всем его заявлениям и действиям. Взрослый состоятельный мужик несёт такую хуйню, как тупой обиженный молокосос. Сравнить поведение его и того же Дрогба. Яя походу и правда тупой нигер, и нечего обижаться на мир, что заработав денег, не смог купить себе мозгов.
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Так то он конечно прав, но подобные вью не красят мужчину, тем более если этот мужчина является кумиром миллионов по всему миру. Они с пепом вроде решили эту проблему еще зимой. Теперь не понятно нах поднимать ее обратно. Ведет себя как обиженная баба на своего бывшего.
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Уважает Тухеля - фаната Гвардиолы, но не уважает самого Пепа, ахаха. Какой последовательный негр.
Пляски здоровых и взрослых мужчин под дудку мошенника Селюка смотрятся убого.
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Туре походу на Гвардиолу реально порчу наведёт)
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чемпион кубка африки хуйни не скажет
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Туре - символ побед МС, и его новейшей истории. Уверен, среди настоящих фанатов он имеет огромное уважение. По делу все сказал Яя в этом интервью. Чемпионат Англии с МС даже Манчини выигрывал. Бавария - это вообще не смешно даже.
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Хоть бы следующая новость про Селюка, на главной, хоть бы, господи если ты есть я прошу тебя - только новости про Туре и Селюка на главной, И БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!
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хорош троллить новости про туре! он в прошлом.
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Какой же всё-таки гнилой игрочишка
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с миллиардным бюджетом и Карпин выйграет АПЛ
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