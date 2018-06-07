Туре не считает Гвардиолу гением

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре усомнился в гениальности главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Сити" обновил множество рекордов Премьер-Лиги и выиграл чемпионский титул, набрав 100 очков, Туре не берется назвать Пепа гением.



"Не Гвардиола построил ту "Барселону", которую все мы с вами знаем. У него просто хватило мозгов, чтобы адаптировать идею Йохана Кройфа".



"В "Баварию" и "Манчестер Сити" он пытался перенести те же принципы, только работая с дорогостоящими игроками и с неограниченным бюджетом. Такое не сработает в условном "Кристал Пэлас" или "Уотфорде".



"На мой взгляд, лучший тренер планеты – Зинедин Зидан. У него меньше требований к игрокам, команда его по-настоящему уважает. Еще мне нравятся Тухель и Клопп", - цитирует Туре Daily Mirror.