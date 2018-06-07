Эджариа заключил новый контракт с "Ливерпулем" и отправился в "Рейнджерс"

Полузащитник Ови Эджариа заключил новый долгосрочный контракт с "Ливерпулем", после чего отправился на правах годичной аренды в шотландский "Рейнджерс".

Эджариа находится в системе мерсисайдского клуба с 2014 года, когда он перебрался из "Арсенала". За первую команду "красных" Ови сыграл только восемь матчей, причем все — в сезоне 2016/17.



На 20-летнего англичанина по-прежнему возлагают большие надежды на "Энфилде", поэтому свое развитие Эджариа продолжит под крылом легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, который с недавних пор тренирует "Рейнджерс".



Перед отъездом в Глазго Ови, отыгравший 11 матчей за "Санделенд" в Чемпионшипе в прошлом сезоне, заключил с "красными" новую сделку.



"Это действительно приятное чувство. Я нахожусь в "Ливерпуле" уже четыре года, и я просто счастлив продлить свое пребывание здесь. Это громадный клуб, и дела клуба идут действительно хорошо в данный момент, поэтому в этом решении не было ничего сложного", — сообщил Эджариа официальному веб-сайту "красных".