Фирмино попросил Алиссона перейти в "Ливерпуль"

Нападающий Роберто Фирмино признался, что уже попросил своего соотечественника Алиссона перейти из "Ромы" в "Ливерпуль".

Основной вратарь сборной Бразилии провел выдающийся сезона за "Рому", чего не скажешь о голкиперах "Ливерпуля" Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле. Первый провалился в финале Лиги Чемпионов, второй не покидает лавку запасных зимы..



Известно, что "красные" интересуются 25-летним вратарем, трансферная стоимость которого превышает 60 миллионов фунтов. Фирмино надеется, что его земляк окажет давление на "Рому" и отправится этим летом в "Ливерпуль".



"Каждый раз, когда мы встречаемся с ним в сборной, я прошу его перейти в "Ливерпуль" и помочь нам. Я понимаю, что все в руках агентов, но, если честно, Алиссон нам бы не помешал", - цитирует Фирмино Daily Mail.