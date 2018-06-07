Фирмино попросил Алиссона перейти в "Ливерпуль"

Фирмино и Аллисон Нападающий Роберто Фирмино признался, что уже попросил своего соотечественника Алиссона перейти из "Ромы" в "Ливерпуль".

Основной вратарь сборной Бразилии провел выдающийся сезона за "Рому", чего не скажешь о голкиперах "Ливерпуля" Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле. Первый провалился в финале Лиги Чемпионов, второй не покидает лавку запасных зимы..

Известно, что "красные" интересуются 25-летним вратарем, трансферная стоимость которого превышает 60 миллионов фунтов. Фирмино надеется, что его земляк окажет давление на "Рому" и отправится этим летом в "Ливерпуль".

"Каждый раз, когда мы встречаемся с ним в сборной, я прошу его перейти в "Ливерпуль" и помочь нам. Я понимаю, что все в руках агентов, но, если честно, Алиссон нам бы не помешал", - цитирует Фирмино Daily Mail.



Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 07.06.2018 14:45

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 07.06.2018 15:28 # tigerpool
    «Да, он спрашивал меня о «Ливерпуле», и я надеюсь, что он сможет переехать на «Энфилд», но я знаю, что у него есть другие предложения. Было бы неплохо, если бы он перешел в «Ливерпуль», - цитирует Фирмино Daily Mail.

    Конченный автор, вот так вот выглядит перевод оригинала. Некуй придумывать, горе-писака

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  2. gerrard08 07.06.2018 14:58 # gerrard08
    Слишком непрофессиональное вью. Скорее фоксимо исказил прямую цитату, чем Фирма позволил бы себе такое неуважение к партнерам.

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  3. only--liverpool 07.06.2018 14:53 # only--liverpool
    ху йня все это не вижу проблемы с кипером

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