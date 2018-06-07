Фирмино попросил Алиссона перейти в "Ливерпуль"
Нападающий Роберто Фирмино признался, что уже попросил своего соотечественника Алиссона перейти из "Ромы" в "Ливерпуль".
Основной вратарь сборной Бразилии провел выдающийся сезона за "Рому", чего не скажешь о голкиперах "Ливерпуля" Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле. Первый провалился в финале Лиги Чемпионов, второй не покидает лавку запасных зимы..
Известно, что "красные" интересуются 25-летним вратарем, трансферная стоимость которого превышает 60 миллионов фунтов. Фирмино надеется, что его земляк окажет давление на "Рому" и отправится этим летом в "Ливерпуль".
"Каждый раз, когда мы встречаемся с ним в сборной, я прошу его перейти в "Ливерпуль" и помочь нам. Я понимаю, что все в руках агентов, но, если честно, Алиссон нам бы не помешал", - цитирует Фирмино Daily Mail.
07.06.2018 14:45
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«Да, он спрашивал меня о «Ливерпуле», и я надеюсь, что он сможет переехать на «Энфилд», но я знаю, что у него есть другие предложения. Было бы неплохо, если бы он перешел в «Ливерпуль», - цитирует Фирмино Daily Mail.
Конченный автор, вот так вот выглядит перевод оригинала. Некуй придумывать, горе-писака
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Слишком непрофессиональное вью. Скорее фоксимо исказил прямую цитату, чем Фирма позволил бы себе такое неуважение к партнерам.
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ху йня все это не вижу проблемы с кипером
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