Amazon купила права на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Компания Amazon приобрела права на трансляцию матчей Премьер-Лиги, начиная с сезона 2019/20.

Напомним, основные пакеты трансляций внутри Великобритании по следующему трехлетнему циклу, как и в предыдущий раз, достался Sky и BT.



Вместе с тем у Премьер-Лиги остались еще два небольших пакета, состоящих из 20 матчей за сезон, и сегодня они были проданы. Их обладателями стали Amazon и BT, сообщает BBC.



Особенно примечательно появление на рынке нового игрока в лице Amazon, которая предложит трансляции матчей Премьер-Лиги членам своей программы Amazon Prime внутри страны, причем без дополнительной платы.



Добавим, что членство в Amazon Prime обходится британцам в 79 фунтов в год или 7.99 фунтов в месяц. Также участникам этой программы уже доступны трансляции матчей NFL и теннисных турниров US Open и ATP World Tour.