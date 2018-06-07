Amazon купила права на трансляцию матчей Премьер-Лиги
Компания Amazon приобрела права на трансляцию матчей Премьер-Лиги, начиная с сезона 2019/20.
Напомним, основные пакеты трансляций внутри Великобритании по следующему трехлетнему циклу, как и в предыдущий раз, достался Sky и BT.
Вместе с тем у Премьер-Лиги остались еще два небольших пакета, состоящих из 20 матчей за сезон, и сегодня они были проданы. Их обладателями стали Amazon и BT, сообщает BBC.
Особенно примечательно появление на рынке нового игрока в лице Amazon, которая предложит трансляции матчей Премьер-Лиги членам своей программы Amazon Prime внутри страны, причем без дополнительной платы.
Добавим, что членство в Amazon Prime обходится британцам в 79 фунтов в год или 7.99 фунтов в месяц. Также участникам этой программы уже доступны трансляции матчей NFL и теннисных турниров US Open и ATP World Tour.
07.06.2018 14:00
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amazon топ
сначала спасли топовый сериал Пространство, теперь будут транслировать АПЛ
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А сколько пл получила за это?
И скок выпадет поцам?
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сколько в общем то набежало?
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