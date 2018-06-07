Amazon купила права на трансляцию матчей Премьер-Лиги

Amazon Prime Компания Amazon приобрела права на трансляцию матчей Премьер-Лиги, начиная с сезона 2019/20.

Напомним, основные пакеты трансляций внутри Великобритании по следующему трехлетнему циклу, как и в предыдущий раз, достался Sky и BT.

Вместе с тем у Премьер-Лиги остались еще два небольших пакета, состоящих из 20 матчей за сезон, и сегодня они были проданы. Их обладателями стали Amazon и BT, сообщает BBC.

Особенно примечательно появление на рынке нового игрока в лице Amazon, которая предложит трансляции матчей Премьер-Лиги членам своей программы Amazon Prime внутри страны, причем без дополнительной платы.

Добавим, что членство в Amazon Prime обходится британцам в 79 фунтов в год или 7.99 фунтов в месяц. Также участникам этой программы уже доступны трансляции матчей NFL и теннисных турниров US Open и ATP World Tour.



Метки Amazon, BT, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2018 14:00

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  1. kos9k 07.06.2018 14:51 # kos9k
    amazon топ
    сначала спасли топовый сериал Пространство, теперь будут транслировать АПЛ

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  2. gerrard08 07.06.2018 14:37 # gerrard08
    А сколько пл получила за это?
    И скок выпадет поцам?

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  3. gio 07.06.2018 14:19 # gio
    сколько в общем то набежало?

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