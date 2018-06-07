Фирмино назвал Рамоса идиотом

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что капитан "Реала" Серхио Рамос сделал глупейшие замечания по мотивам победы в финале Лиги Чемпионов над "красными".

После матча в Киеве фанаты "Ливерпуля" обрушились с гневной критикой на Рамоса, оскорбляя защитника за инцидент, приведший к травме и вынужденной замене Мохамеда Салаха.



Чуть позже выяснилось, что во втором тайме Серхио ударил по голове голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, после чего тот совершил ряд грубых ошибок. Как показало медобследование, в результате тычка немец доигрывал матч с легким сотрясением мозга.



В ответ на замечания Рамос рассказал, что болельщики раздувают из мухи слона, обвиняя его во всех смертных грехах. По словам испанца, "не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта".



На пресс-конференции в четверг бразилец отказался развивать эту тему, но назвал Серхио чемпионом, который дал крайне глупые комментарии.



"Думаю, всеми этими репликами он выставил себя идиотом. Я предпочел бы не обсуждать эту тему. Он выиграл, поэтому он в любом случае прав", - цитирует Фирмино Marca.