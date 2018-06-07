Фирмино назвал Рамоса идиотом

Фирмино и Рамос Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что капитан "Реала" Серхио Рамос сделал глупейшие замечания по мотивам победы в финале Лиги Чемпионов над "красными".

После матча в Киеве фанаты "Ливерпуля" обрушились с гневной критикой на Рамоса, оскорбляя защитника за инцидент, приведший к травме и вынужденной замене Мохамеда Салаха.

Чуть позже выяснилось, что во втором тайме Серхио ударил по голове голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, после чего тот совершил ряд грубых ошибок. Как показало медобследование, в результате тычка немец доигрывал матч с легким сотрясением мозга.

В ответ на замечания Рамос рассказал, что болельщики раздувают из мухи слона, обвиняя его во всех смертных грехах. По словам испанца, "не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта".

На пресс-конференции в четверг бразилец отказался развивать эту тему, но назвал Серхио чемпионом, который дал крайне глупые комментарии.

"Думаю, всеми этими репликами он выставил себя идиотом. Я предпочел бы не обсуждать эту тему. Он выиграл, поэтому он в любом случае прав", - цитирует Фирмино Marca.



Метки Ливерпуль, Рамос, Реал, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 07.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3777

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 07.06.2018 14:44 # only--liverpool
    Смейся, смейся.. не долго тебе осталось.

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  2. stepalex 07.06.2018 14:39 # stepalex
    Весь фапл назвал foxmcfc идиотом и что?

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  3. gerrard08 07.06.2018 14:35 # gerrard08
    Его он идиотом не называл, там было сказано что комментарий у Рамоса был идиотским.

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  4. chr1s8rown 07.06.2018 14:14 # chr1s8rown
    он ещё глумился когда поле покидал салах.

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  5. mrjingles 07.06.2018 14:10 # mrjingles
    Какой вывод я сделал после прочтения ветки? Рамос говно, казах дно, фокс скумцо, скум глиномесы, пинсы в ЛЕ и тэдэ и тэпэ

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  6. vyrentz 07.06.2018 13:58 # vyrentz
    фоксцмц себя назвал идиотом, скорее. перепиздел слова, кликбейт на заголовок поставил и считай, дело сделал.

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  7. dragonishka 07.06.2018 13:55 # dragonishka
    Скаузеры сами себя идиотами выставляют

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  8. farot 07.06.2018 13:54 # farot
    Норм Серхио портовых опускает

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  9. ganinilyha 07.06.2018 13:49 # ganinilyha
    А ещё он пидopac

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  10. mancunia-planet 07.06.2018 13:37 # mancunia-planet
    цирк продолжается, какой то Рамос один взорвал пуканы Ливера и всех его болел

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  11. largo-winch 07.06.2018 13:21 # largo-winch
    Норм Бобби отреагировал на недоноска леприкона.

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  12. sausage 07.06.2018 13:14 # sausage
    Опыта))) смешно получилось

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  13. fanstevengerrard 07.06.2018 13:13 # fanstevengerrard
    По словам испанца, "не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта".

    А НА САМОМ ДЕЛЕ (концовка из интервью об Алиссоне):

    Капитан "Сливочных" сказал: "После слов Кариуса о том, что я оглушил его, мне не хватает Фирмино, который скажет, что простыл от капли моего пота". Нападающий "Красных" ответил: "Я предпочитаю не говорить об этом. Всё в порядке, Рамос - чемпион".
    "Но я думаю, что это идиотский поступок... Но это нормально".

    Калич на фоксе, ты блять лучше бы проверял, что ты пишешь, вместо того, чтобы писать провокационные заголовки. Неужели все глоры сити вот такие?

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  14. mrork 07.06.2018 13:10 # mrork
    Все футболичты идиоты, они пинают мяч, зачем мозги-то?

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  15. udaff 07.06.2018 13:07 # udaff
    "не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта"

    Источник: http://fapl.ru/posts/63006/

    Частичка ОПЫТА, Карл!

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  16. hammersmith 07.06.2018 13:04 # hammersmith
    красиво сказал брат!

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  17. antivariant 07.06.2018 13:03 # antivariant
    Ссут, ссут, ссут, ссут, ссут……………………….. на бестрофейник

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  18. mancityman 07.06.2018 13:01 # mancityman
    норм так горят жопы у лузерхультцев

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