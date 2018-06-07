Фирмино назвал Рамоса идиотом
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что капитан "Реала" Серхио Рамос сделал глупейшие замечания по мотивам победы в финале Лиги Чемпионов над "красными".
После матча в Киеве фанаты "Ливерпуля" обрушились с гневной критикой на Рамоса, оскорбляя защитника за инцидент, приведший к травме и вынужденной замене Мохамеда Салаха.
Чуть позже выяснилось, что во втором тайме Серхио ударил по голове голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, после чего тот совершил ряд грубых ошибок. Как показало медобследование, в результате тычка немец доигрывал матч с легким сотрясением мозга.
В ответ на замечания Рамос рассказал, что болельщики раздувают из мухи слона, обвиняя его во всех смертных грехах. По словам испанца, "не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта".
На пресс-конференции в четверг бразилец отказался развивать эту тему, но назвал Серхио чемпионом, который дал крайне глупые комментарии.
"Думаю, всеми этими репликами он выставил себя идиотом. Я предпочел бы не обсуждать эту тему. Он выиграл, поэтому он в любом случае прав", - цитирует Фирмино Marca.
07.06.2018 13:00
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Последние комментарии:
Смейся, смейся.. не долго тебе осталось.
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Весь фапл назвал foxmcfc идиотом и что?
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Его он идиотом не называл, там было сказано что комментарий у Рамоса был идиотским.
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он ещё глумился когда поле покидал салах.
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Какой вывод я сделал после прочтения ветки? Рамос говно, казах дно, фокс скумцо, скум глиномесы, пинсы в ЛЕ и тэдэ и тэпэ
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фоксцмц себя назвал идиотом, скорее. перепиздел слова, кликбейт на заголовок поставил и считай, дело сделал.
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Скаузеры сами себя идиотами выставляют
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Норм Серхио портовых опускает
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А ещё он пидopac
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цирк продолжается, какой то Рамос один взорвал пуканы Ливера и всех его болел
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Норм Бобби отреагировал на недоноска леприкона.
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Опыта))) смешно получилось
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По словам испанца, "не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта".
А НА САМОМ ДЕЛЕ (концовка из интервью об Алиссоне):
Капитан "Сливочных" сказал: "После слов Кариуса о том, что я оглушил его, мне не хватает Фирмино, который скажет, что простыл от капли моего пота". Нападающий "Красных" ответил: "Я предпочитаю не говорить об этом. Всё в порядке, Рамос - чемпион".
"Но я думаю, что это идиотский поступок... Но это нормально".
Калич на фоксе, ты блять лучше бы проверял, что ты пишешь, вместо того, чтобы писать провокационные заголовки. Неужели все глоры сити вот такие?
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Все футболичты идиоты, они пинают мяч, зачем мозги-то?
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"не хватало лишь того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что простудился из-за попавшей на него капли моего опыта"
Источник: http://fapl.ru/posts/63006/
Частичка ОПЫТА, Карл!
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красиво сказал брат!
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Ссут, ссут, ссут, ссут, ссут……………………….. на бестрофейник
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норм так горят жопы у лузерхультцев
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