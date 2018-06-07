"Лион" готов продать Фекира в "Ливерпуль" — по правильной цене

"Ливерпуль" совершил прорыв в переговорах по полузащитнику Набилю Фекиру, заставив "Лион" признать, что игрок волен уйти за правильную цену.

Как известно, плеймейкер "Лиона" является кандидатом номер один для главного тренера "красных" Юргена Клоппа на замену Филиппе Коутиньо, проданному "красными" в "Барселону" еще в январе.



До сих пор в своих публичных заявлениях президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс демонстрировал уверенность, что Набиль останется, особенно после выхода клуба в Лигу Чемпионов.



Однако Daily Mirror стало известно, что в переговорах двух клубов интонации Оляса стали несколько другими. После того, как игрок сборной Франции дал понять, что "Ливерпуль" — единственное место, куда он хочет перейти, руководитель "Лиона" смягчил свою позицию и выразил готовность к диалогу.



Вместе с тем Фекир будет отпущен лишь по правильной цене, которую Оляс не устанавливал, однако на "Энфилде" надеются, что сумма не сильно перевалит за 50 миллионов фунтов.



В данный момент спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс все еще надеется заключить сделку до Чемпионата Мира, однако сам Набиль вполне счастлив подождать до возвращения из России.