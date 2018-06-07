"Кристал Пэлас" интересуется японским защитником "Марселя" Хироки Сакаи.

На текущей неделе "орлы" потерпели неудачу на трансферном рынке, проиграв борьбу "Вест Хэму" за Райана Фредерикса. По информации Evening Standard, новой целью "Пэлас" по укреплению правого фланга обороны стал Сакаи.



28-летний японец лишь в октябре заключил новый долгосрочный контракт с "Марселем", где получает 50 тысяч фунтов в неделю, однако французскому клубу будет сложно устоять перед предложением порядка 12 млн. фунтов.



Интерес к Хироки также проявляют "Брайтон", "Лестер", "Милан", "Интер" и "Наполи", но сам игрок предпочитает отправиться в Англию в случае ухода из "Марселя".