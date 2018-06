Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" нашел альтернативу Яну Облаку и Алиссону. Роберт Левандовски доступен для покупки за 175 миллионов фунтов. "Реал" хочет видеть своим новым тренером Антонио Конте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Только сумма в 80 миллионов фунтов позволит "Ливерпулю" приобрести голкипера "Атлетико" Яна Облака. (Daily Mirror)



Голкипер "Ромы" Алиссон спрашивал у своего партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино насчет "Ливерпуля". (Liverpool Echo)



Отчаявшись заполучить Облака или Алиссона, "Ливерпуль" может вступить в борьбу с "Арсеналом" за голкипера "Байера" Бернда Лено, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Бавария" сообщила "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ, что нападающий Роберт Левандовски будет продан только за 175 млн. фунтов. (Bild)



"Юнайтед" все еще сохраняет надежду удержать полузащитника Маруана Феллайни. (Daily Mirror)



До конца недели атакующий полузащитник "Бенфики" Талиска сделает выбор между "Юнайтед" и Китаем. (O Jogo)



Завершив приобретение Фреда, "Юнайтед" сосредоточится на переговорах с "Тоттенхэмом" о покупке защитника Тоби Алдервейрелда. (Daily Express)



"Тоттенхэм" запланировал переговоры с "Юнайтед" о покупке нападающего Антони Мартиаля. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" готов использовать Александра Зинченко в качестве разменной монеты для приобретения полузащитника "Наполи" Жоржиньо. (Daily Mirror)



"Сити" может согласовать приобретение Жоржиньо за 43 млн. фунтов до конца недели. (Daily Mirror)



Предложение "Арсенала" в 26 млн. фунтов о покупке полузащитника "Спортинга" Желсона Мартинша было отклонено. (A Bola)



"Арсенал" близок к покупке 17-летнего полузащитника ПСЖ Ясина Адли. (The Guardian)



Защитник "РБ Лейпцига" Лукас Клостерман заинтересовал "Арсенал". (Daily Mirror)



"Вест Хэм" вступил в борьбу за полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери и готов заплатить за ивуарийца 35 млн. фунтов. (The Sun)



"Ньюкасл" заинтересован в полузащитнике "Астон Виллы" Джеке Грилише, однако бирмингемский клуб хочет за игрока 40 млн. фунтов. (The Chronicle)



Новичок Серии А "Парма" интересуется нападающим "Стоука" Питером Краучем. (Calciomercato)



Бывший защитник "Астон Виллы" Джон Терри близок к переходу в "Дерби" на правах свободного агента. (Daily Mirror)



Голкипер "Эвертона" Жоэль Роблес договаривается о переходе в "Хетафе". (Daily Mail)



Другое



В качестве своего следующего тренера "Реал" хочет видеть Антонио Конте из "Челси". (Daily Mail)



У Стивена Джеррарда была возможность возглавить клуб Премьер-Лиги вместо шотландского "Рейнджерс". (The Sun)



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд дебютирует за сборную Англии в товарищеском матче против Коста-Рики. (Daily Mail)