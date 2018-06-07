"Сити" может отказаться от покупки Жоржиньо

"Манчестер Сити" может отказаться от своих претензий на полузащитника Жоржиньо, если "Наполи" не понизит установленную за игрока цену в размере 60 миллионов фунтов.

Накануне в итальянской прессе появились слухи, что "горожане" сделали свое второе предложение по Жоржиньо в размере 45 млн. фунтов, однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, это опровергает.



ESPN добавляет, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис оценил свою звезду в 60 млн. фунтов и отказывается идти на уступки — несмотря на то, что агент Жоржиньо уже прилетел в Англию и готов начать переговоры с "Сити" об условиях личного контракта.



Два клуба продолжают общаться, но если "горожане" решат, что это слишком дорогостоящая покупка для них, то поступят так же, как и в случаях с Алексисом Санчесом и Фредом — завершат интерес к игроку.



Сообщается, что чемпионы Премьер-Лиги уже определились с двумя альтернативами Жоржиньо. Если договориться с "Наполи" не удастся, "Сити" переключится на Матео Ковачича из "Реала" или Марио Лемину из "Саутгемптона".