"Сити" может отказаться от покупки Жоржиньо

Жоржиньо "Манчестер Сити" может отказаться от своих претензий на полузащитника Жоржиньо, если "Наполи" не понизит установленную за игрока цену в размере 60 миллионов фунтов.

Накануне в итальянской прессе появились слухи, что "горожане" сделали свое второе предложение по Жоржиньо в размере 45 млн. фунтов, однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, это опровергает.

ESPN добавляет, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис оценил свою звезду в 60 млн. фунтов и отказывается идти на уступки — несмотря на то, что агент Жоржиньо уже прилетел в Англию и готов начать переговоры с "Сити" об условиях личного контракта.

Два клуба продолжают общаться, но если "горожане" решат, что это слишком дорогостоящая покупка для них, то поступят так же, как и в случаях с Алексисом Санчесом и Фредом — завершат интерес к игроку.

Сообщается, что чемпионы Премьер-Лиги уже определились с двумя альтернативами Жоржиньо. Если договориться с "Наполи" не удастся, "Сити" переключится на Матео Ковачича из "Реала" или Марио Лемину из "Саутгемптона".



Метки Жоржиньо, Манчестер Сити, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bes-ter 07.06.2018 11:07 # bes-ter
    ждем покупки Жоржиньо от МЮ

    (ответить)

  2. bushwacka 07.06.2018 09:16 # bushwacka
    " Проводят только лузерхулю, а мы полюбому что хотим то и покупаем, просто вопрос времени ." (с) Мансоситиман. )))) Кончистос, бля))))

    (ответить)

  3. tigerpool 07.06.2018 09:04 # tigerpool
    Лемина если на топовом уровне отыграет новый сезон, то последующим перейдет в ЛФК. Нельзя нарушать традиции

    (ответить)

  4. kily 07.06.2018 09:02 # kily
    на Ковачича тоже было бы интересно глянуть в АПЛ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: