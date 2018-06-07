"Челси" готов продать Дринкуотера

"Челси" готов продать полузащитника Данни Дринкуотера, приобретенного менее года назад у "Лестера" за 30 миллионов фунтов.

28-летний Дринкуотер провалил минувший сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. На своей позиции Данни проигрывал конкуренцию Нголо Канте, Сеску Фабрегасу и Тьемуэ Бакайоко.



Как стало известно Daily Mirror, Дринкуотер не входит в планы "синих" на следующий сезон. Клуб со "Стэмфорд Бридж" готов выслушать предложения насчет игрока, не попавшего в заявку сборной Англии для участия в Чемпионате Мира.



Естественно, что вернуть свои инвестиции в полузащитника, два года назад праздновавшего победу в Премьер-Лиге с "лисами", не удастся, поэтому "Челси" заранее готов сделать существенную скидку для заинтересованных клубов.



Также сообщается, что на место Дринкуотера "синие" хотят приобрести Жан-Мишеля Сери из "Ниццы", однако на ивуарийца также претендуют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и дортмундская "Боруссия".