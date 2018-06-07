"Челси" готов продать Дринкуотера

Данни Дринкуотер "Челси" готов продать полузащитника Данни Дринкуотера, приобретенного менее года назад у "Лестера" за 30 миллионов фунтов.

28-летний Дринкуотер провалил минувший сезон, отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. На своей позиции Данни проигрывал конкуренцию Нголо Канте, Сеску Фабрегасу и Тьемуэ Бакайоко.

Как стало известно Daily Mirror, Дринкуотер не входит в планы "синих" на следующий сезон. Клуб со "Стэмфорд Бридж" готов выслушать предложения насчет игрока, не попавшего в заявку сборной Англии для участия в Чемпионате Мира.

Естественно, что вернуть свои инвестиции в полузащитника, два года назад праздновавшего победу в Премьер-Лиге с "лисами", не удастся, поэтому "Челси" заранее готов сделать существенную скидку для заинтересованных клубов.

Также сообщается, что на место Дринкуотера "синие" хотят приобрести Жан-Мишеля Сери из "Ниццы", однако на ивуарийца также претендуют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и дортмундская "Боруссия".



Метки Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2018 08:00

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  1. fly-emirates7 07.06.2018 08:51 # fly-emirates7
    збс... Эмери подберет в Арсенал... не нравиться мне все это с трансферами неугодных....

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  2. nordway 07.06.2018 08:07 # nordway
    Ссаный скум не заиграл,впрочем ничего нового

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