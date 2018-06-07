"Астон Вилла" избежала внешней администрации

Астон Вилла Угроза введения внешней администрации миновала для "Астон Виллы" после того, как клуб Чемпионшипа достиг компромисса с Управлением по налогам и таможенным пошлинам.

На текущей неделе стало известно, что бирмингемскимй клуб просрочил налоговый платеж в размере около 4 миллионов фунтов. Предполагается, что у китайского владельца "вилланов" Тони Ся возникли проблемы с деньгами.

Таким образом, "Астон Вилла" оказалась на пороге кризиса и введения внешней администрации. Однако теперь стало известно, что угроза временно миновала — клуб выплатил 1.2 млн. фунтов и до конца недели выплатит еще 500 тыс.

Вместе с тем, отмечает BBC, долгосрочные перспективы "Астон Виллы" выглядят сомнительно. Ся активно ищет инвесторов и готовится к распродаже игроков для соответствия правилам финансового фейр-плей.

Напомним, в минувшем сезоне команде Стива Брюса не удалось вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа. Это означает, что в следующем году парашютный выплаты для "вилланов" составят всего 15 млн. фунтов.

В рамках финансового оздоровления "Вилле" придется поработать над облегчением зарплатной ведомости и, возможно, продать своего самого дорогостоящего игрока в лице полузащитника Джека Грилиша.



Метки Астон Вилла, финансы

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 427

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 07.06.2018 07:12 # largo-winch
    через сезон или два Чьолсе ждёт такой же успех!
    Удачи Челси в ЛЕ!

    (ответить)

  2. lahmatyj 07.06.2018 07:06 # lahmatyj
    И нахуя это здесь? Не, я понимаю, если бы постилось тут, что Ротерхэм выиграл плей-офф и вышли в чемпионшип, Ковентри повышение заработали в лигу 1. Тогда понятно было бы. Но нахуя новость про клуб чемпионшипа? Из-за того, что там играл рак Терри, благодаря которому вилла просрала финал?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: