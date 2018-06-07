"Астон Вилла" избежала внешней администрации
Угроза введения внешней администрации миновала для "Астон Виллы" после того, как клуб Чемпионшипа достиг компромисса с Управлением по налогам и таможенным пошлинам.
На текущей неделе стало известно, что бирмингемскимй клуб просрочил налоговый платеж в размере около 4 миллионов фунтов. Предполагается, что у китайского владельца "вилланов" Тони Ся возникли проблемы с деньгами.
Таким образом, "Астон Вилла" оказалась на пороге кризиса и введения внешней администрации. Однако теперь стало известно, что угроза временно миновала — клуб выплатил 1.2 млн. фунтов и до конца недели выплатит еще 500 тыс.
Вместе с тем, отмечает BBC, долгосрочные перспективы "Астон Виллы" выглядят сомнительно. Ся активно ищет инвесторов и готовится к распродаже игроков для соответствия правилам финансового фейр-плей.
Напомним, в минувшем сезоне команде Стива Брюса не удалось вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа. Это означает, что в следующем году парашютный выплаты для "вилланов" составят всего 15 млн. фунтов.
В рамках финансового оздоровления "Вилле" придется поработать над облегчением зарплатной ведомости и, возможно, продать своего самого дорогостоящего игрока в лице полузащитника Джека Грилиша.
07.06.2018 07:00
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Последние комментарии:
через сезон или два Чьолсе ждёт такой же успех!
Удачи Челси в ЛЕ!
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И нахуя это здесь? Не, я понимаю, если бы постилось тут, что Ротерхэм выиграл плей-офф и вышли в чемпионшип, Ковентри повышение заработали в лигу 1. Тогда понятно было бы. Но нахуя новость про клуб чемпионшипа? Из-за того, что там играл рак Терри, благодаря которому вилла просрала финал?
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