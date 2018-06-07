"Астон Вилла" избежала внешней администрации

Угроза введения внешней администрации миновала для "Астон Виллы" после того, как клуб Чемпионшипа достиг компромисса с Управлением по налогам и таможенным пошлинам.

На текущей неделе стало известно, что бирмингемскимй клуб просрочил налоговый платеж в размере около 4 миллионов фунтов. Предполагается, что у китайского владельца "вилланов" Тони Ся возникли проблемы с деньгами.



Таким образом, "Астон Вилла" оказалась на пороге кризиса и введения внешней администрации. Однако теперь стало известно, что угроза временно миновала — клуб выплатил 1.2 млн. фунтов и до конца недели выплатит еще 500 тыс.



Вместе с тем, отмечает BBC, долгосрочные перспективы "Астон Виллы" выглядят сомнительно. Ся активно ищет инвесторов и готовится к распродаже игроков для соответствия правилам финансового фейр-плей.



Напомним, в минувшем сезоне команде Стива Брюса не удалось вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа. Это означает, что в следующем году парашютный выплаты для "вилланов" составят всего 15 млн. фунтов.



В рамках финансового оздоровления "Вилле" придется поработать над облегчением зарплатной ведомости и, возможно, продать своего самого дорогостоящего игрока в лице полузащитника Джека Грилиша.