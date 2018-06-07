Фред: не конкурент, а помощник для Погба

На текущей неделе "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Шахтером" относительно трансфера Фреда. Для заключения сделки остается уладить некоторые формальности, но уже сейчас можно поразмышлять, что же добавит бразильский полузащитник "красным дьяволам".

Наставник сборной Бразилии Тите не скрывает: ему будет гораздо спокойнее, если футболисты его команды решат свои клубные вопросы еще до старта Чемпионата Мира.



Интересы Тите прямо совпали с интересами Жозе Моуриньо, всегда предпочитающего совершать летние сделки пораньше — для того, чтобы новые игроки провели полноценную подготовку к сезону. Бразилец Фред может не быть основным футболистом своей сборной на мундиале, но его роль в составе "Манчестер Юнайтед" в новой кампании может быть значимой. В первую очередь, в том, как его появление скажется на других — более талантливых и звездных — игроках в составе манкунианцев.



Фред стал самой дорогой продажей в истории донецкого "Шахтера", и логично сразу поставить под сомнение целесообразность таких трат. При всех достоинствах полузащитника, последние пять лет Фред выступал в чемпионате Украины, уровень которого шел на спад в течение каждого года. Фред был очень хорош в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов, но переоценивать достижения бразильца и его команды также не стоит: "Шахтер" вышел из непростой группы, но в то же время воспользовался отношением "Наполи", поставившим в приоритет внутренний чемпионат. Способности Фреда на высоком уровне подтверждены отдельными матчами, но не продолжительными выступлениями и игрой на дистанции в серьезном чемпионате.



"Манчестер Юнайтед" рискует, но одновременно полагается на авторитет украинского клуба. "Шахтер" долгие годы комплектовал команду за счет грамотного подбора молодых бразильских исполнителей и их последующей продажи. Лучшие представители клуба — Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста — стали исполнителями топ-уровня, подтвердив свой класс игрой за самые большие клубы Европы. Как и Фред, на момент перехода они не могли похвастаться игрой в ведущем чемпионате или постоянным участием в матчах плей-офф Лиги Чемпионов. Потому в МЮ уверены, что увиденного в последние годы достаточно, чтобы сделать солидную финансовую ставку на бразильского центрхава.



Имя Фернандиньо, все еще выступающего в "Манчестер Сити", здесь нужно подчеркнуть. "Горожане" считались конкурентами "Юнайтед" в борьбе за Фреда, тем более что тот, помимо прочего, впечатлил Хосепа Гвардиолу в очном противостоянии с его командой. Интерес "Сити" в этом плане был понятен — в Фреде клуб хотел найти более молодую версию Фернандиньо. Типаж нового бразильца в Премьер-Лиге больше всего напоминает именно игрока "Сити": его нельзя назвать чистым опорным полузащитником, и Фред — это, в первую очередь, связывающее звено в центральной линии.



Игрок маленького роста, сделавший свои физические данные преимуществом. Фред хорош в отборе мяча благодаря своей жесткости и неуступчивости, а рост помогает ему находить пространство в более сложных ситуациях. Он динамичен, отлично раздает передачи и способен диктовать темп игры. Вместе с этим Фред вполне креативен и может быть угрозой у чужих ворот.



В плане созидания бразилец имеет скромную статистику — в "Шахтере", несмотря на уровень большинства соперников, он не бил рекордов по количеству голевых передач и забитых мячей. Но это слабо волнует Моуриньо: Фред приедет на "Олд Траффорд" для того, чтобы помочь в этом вопросе другим — более технически одаренным игрокам. Никакого прямого сравнения с Полем Погба здесь быть не может. Бразилец пришел в "Манчестер Юнайтед" не для того, чтобы отобрать у нестабильного француза место в старте, а чтобы помочь тому наконец обрести стабильность и стать по-настоящему определяющим исполнителем.



Проблема Погба в прошлом сезоне касалась не столько позиции, сколько характера игрока. В конце концов Моуриньо может принять этот характер за данность и попробовать сделать так, чтобы француз ощущал себя на поле максимально комфортно. С этим периодически возникали проблемы — и в тех случаях, когда Поль играл глубже в паре с Неманьей Матичем, и тогда, когда занимал позицию левого центрального полузащитника в схеме 4-3-3.



Второй вариант для Погба считается приоритетным, и от этого наверняка будет отталкиваться менеджер "Юнайтед" со старта сезона. Недостаток динамичного и более креативного, чем разрушитель Матич, центрхава подталкивала Моуриньо к использованию схемы 4-2-3-1, где именно Погба был глубоко расположенным полузащитником. Следуя желаниям критиков, Жозе стал использовать француза выше, перейдя на 4-3-3, но теперь проблема была в другом: в составе МЮ не нашлось игрока, способного качественно выполнить роль третьего центрхава, действующего по правую сторону от Матича. Андер Эррера, Скотт Мактоминей и Маруан Феллайни старались, но итог был общим. Недостаток динамики и технических навыков, в итоге заметно ограничивших командную скорость "Юнайтед".



Фред приходит именно для того, чтобы взять на себя эту роль. Люди, знающие бразильца, уверяют — давление клуба, чемпионата и звездных партнеров не окажет на него никакого влияния. В МЮ он не будет одной из главных звезд, но это едва ли волнует футболиста, готового выполнять на поле любые задания, которые определит тренер. Можно понять, почему Моуриньо настоял на этом трансфере, не пытаясь найти более выгодные (на первый взгляд) варианты. Он осведомлен о характере бразильца. Ему только 25, но Фред — не один из тех представителей "нового поколения", с которыми у Моуриньо в последние годы возникают проблемы. Как раз он больше напоминает игрока из победного прошлого Жозе: командный, в меру талантливый и готовый жертвовать своими желаниями ради тактических и игровых идей тренера. Частично признанный, но все еще голодным к большим достижениям.



На этот раз Моуриньо и "Манчестер Юнайтед" берут не столько звезду, сколько помощника для тех, кто пока не способен подтвердить свой звездный статус на "Олд Траффорд".







Иван Громиков специально для FAPL.ru