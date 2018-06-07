Агент Салаха опроверг слухи о переговорах с "Барселоной"
Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в категоричной манере опроверг слухи о переговорах насчет перехода своего клиента в "Барселону".
Салах совершенно выдающимся образом провел свой дебютный сезон за мерсисайдский клуб, забив 44 гола в 52 матчах с учетом всех соревнований. Успехи Мохамеда были замечены и желтой прессой, которая принялась настойчиво отправлять его в "Реал".
Меж тем, на текущей неделе испанское издание Marca сообщило, что агент 25-летнего египтянина предложил услуги своего клиента "Барселоне", которая задумывается об альтернативах нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну. Этот слухи был вскоре опровергнут.
"Такого никогда не было. AS, вам требуются источники получше", — написал агент Рами Аббас в Твиттере.
07.06.2018 00:05
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Тем временем, Эмери совершил свой первый трансфер в Арсенале. Это Лихштайнер, который бесплатно перейдёт)) Видимо реально для мотивации Бельерина)
"Унаи Эмери подписал свой первый контракт в качестве босса Арсенала – с защитником Ювентуса Штефаном Лихтштайнером. Он будет составлять конкуренцию Гектору Беллерину, а также осуществлять руководство молодыми игроками. Этот футболист переходит бесплатно, так как летом срок его контракта истекает.
Ожидается, что швейцарец сыграет роль запасного для Гектора Беллерина. У Арсенала не было признанной альтернативы ему на правом фланге с января, когда ушел Матье Дебюши.
Хотя новобранец находится ближе к концу карьеры, чем к началу, он все-таки может оказать положительное влияние."
Источник: https://www.overbetting.net/news/football/38095/
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его переезд вообще обсуждать не стоит всерьез, понятно, что останется
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знакомо... такая песня была с хуютинью...а ещё раньше с ПИСУАРесом... готовит ливерных к неизбежному...
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Переоцененный односезонный игрочишко, какой уже ссыт на колбасню хотя бы тем, что лично не опровергает слухов. Видать, готовится смотать удочки при первой же возможности, проведя болельщикам колбасных шершавым мухомором по губам.
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Я бы, на месте Салаха, оставался в Ливерпуле бы еще сезона 3, минимум.
Много случаев известно, после которых успешный игрок, переходя в другой клуб, полностью переставал показывать прежние показатели.
Раз прет в Ливерпуле, почему бы не остаться. Хороший клуб, с большой историей.
В финал ЛЧ выходит. Вполне вероятно что и за чемпионат поборется в сл сезоне.
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