Агент Салаха опроверг слухи о переговорах с "Барселоной"

Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в категоричной манере опроверг слухи о переговорах насчет перехода своего клиента в "Барселону".

Салах совершенно выдающимся образом провел свой дебютный сезон за мерсисайдский клуб, забив 44 гола в 52 матчах с учетом всех соревнований. Успехи Мохамеда были замечены и желтой прессой, которая принялась настойчиво отправлять его в "Реал".



Меж тем, на текущей неделе испанское издание Marca сообщило, что агент 25-летнего египтянина предложил услуги своего клиента "Барселоне", которая задумывается об альтернативах нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну. Этот слухи был вскоре опровергнут.



"Такого никогда не было. AS, вам требуются источники получше", — написал агент Рами Аббас в Твиттере.