"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Ласселлса

"Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса.

Еще в феврале Evening Standard сообщило, что 24-летний англичанин будет ключевой целью "синих" для укрепления линии обороны в предстоящее трансферное окно.



Однако теперь изданию стало известно, что виды на Ласселлса имеет и другой лондонский клуб. "Шпоры" остались под впечатлением от игры капитана "сорок" в минувшем сезоне.



В Джамаале главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино видит игрока на замену Тоби Алдервейрелду, который, как ожидается, будет продан этим летом.



Еще одним конкурентом "шпор" в борьбе за Ласселлса обещает стать "Эвертон", уже готовящий предложение в 30 миллионов фунтов. Однако для приобретения защитника может потребоваться сумма, близкая к 45 млн.



Помимо Ласселлса, "Тоттенхэм" также проявляет интерес к Маттейсу Ди Лигту, однако юниор "Аякса" на радаре у слишком многих клубов, которые превосходят "шпор" в финансовой мощи.