"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джердана Шакири
"Ливерпуль" стал главным претендентом на вингера "Стоука" Джердана Шакири, который доступен всего за 12 миллионов фунтов после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги.
Несмотря на блестящую игру Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино в минувшем сезоне, с возобновлением трансферного окна наставник "красных" Юрген Клопп принялся искать дополнительное усиление на атакующие позиции.
"Ливерпуль" уже контактирует насчет плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира и готов выкупить вингера "Гента" Мойзеса Симона. А его одной целью финалистов Лиги Чемпионов стал Шакири.
Привлекательность Джердана для заинтересованных клубов резко возросла из-за вылета "Стоука" в Чемпионшип, ведь теперь в контракте 26-летнего игрока сборной Швейцарии активен пункт об отступных.
В услугах Шакири заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон", "Лестер", "Саутгемптон" и ряд европейских клубов, однако The Telegraph утверждает, что именно "Ливерпуль" лидирует в борьбе за бывшего игрока "Интера" и "Баварии".
06.06.2018 21:00
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С одной стороны 12 лямов вообще не ценник, с другой стороны очень таксичный и чсвшный игрок. А берется явно на скамью.
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это люди на замену проституток, которые свалят.
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22 млн за Шакири и Негритенка-дриблера, пусть и на лавку это просто супер сделка
Хотя Уилсона хочется видеть регулярно, чем этих
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Мане в Реал, Солах в Барсу - вот и заменка для портовых говноедoв
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Ну хз. На лавку за мизерную сумму можно допустить.
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