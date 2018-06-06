"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джердана Шакири

"Ливерпуль" стал главным претендентом на вингера "Стоука" Джердана Шакири, который доступен всего за 12 миллионов фунтов после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги.

Несмотря на блестящую игру Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино в минувшем сезоне, с возобновлением трансферного окна наставник "красных" Юрген Клопп принялся искать дополнительное усиление на атакующие позиции.



"Ливерпуль" уже контактирует насчет плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира и готов выкупить вингера "Гента" Мойзеса Симона. А его одной целью финалистов Лиги Чемпионов стал Шакири.



Привлекательность Джердана для заинтересованных клубов резко возросла из-за вылета "Стоука" в Чемпионшип, ведь теперь в контракте 26-летнего игрока сборной Швейцарии активен пункт об отступных.



В услугах Шакири заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон", "Лестер", "Саутгемптон" и ряд европейских клубов, однако The Telegraph утверждает, что именно "Ливерпуль" лидирует в борьбе за бывшего игрока "Интера" и "Баварии".