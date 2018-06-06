"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Джердана Шакири

Джердан Шакири "Ливерпуль" стал главным претендентом на вингера "Стоука" Джердана Шакири, который доступен всего за 12 миллионов фунтов после вылета "гончаров" из Премьер-Лиги.

Несмотря на блестящую игру Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино в минувшем сезоне, с возобновлением трансферного окна наставник "красных" Юрген Клопп принялся искать дополнительное усиление на атакующие позиции.

"Ливерпуль" уже контактирует насчет плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира и готов выкупить вингера "Гента" Мойзеса Симона. А его одной целью финалистов Лиги Чемпионов стал Шакири.

Привлекательность Джердана для заинтересованных клубов резко возросла из-за вылета "Стоука" в Чемпионшип, ведь теперь в контракте 26-летнего игрока сборной Швейцарии активен пункт об отступных.

В услугах Шакири заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон", "Лестер", "Саутгемптон" и ряд европейских клубов, однако The Telegraph утверждает, что именно "Ливерпуль" лидирует в борьбе за бывшего игрока "Интера" и "Баварии".



Метки Ливерпуль, Стоук, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.06.2018 21:35 # gerrard08
    С одной стороны 12 лямов вообще не ценник, с другой стороны очень таксичный и чсвшный игрок. А берется явно на скамью.

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  2. manutd-20champ 06.06.2018 21:26 # manutd-20champ
    это люди на замену проституток, которые свалят.

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  3. largo-winch 06.06.2018 21:12 # largo-winch
    22 млн за Шакири и Негритенка-дриблера, пусть и на лавку это просто супер сделка
    Хотя Уилсона хочется видеть регулярно, чем этих

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  4. nordway 06.06.2018 21:09 # nordway
    Мане в Реал, Солах в Барсу - вот и заменка для портовых говноедoв

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  5. electric 06.06.2018 21:09 # electric
    Ну хз. На лавку за мизерную сумму можно допустить.

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