"Арсенал" не будет покупать Сери

"Арсенал" отказался от идеи с приобретением полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери.

Своей игрой в минувшем сезоне 26-летний ивуариец заинтересовал сразу несколько европейских грандов, в том числе из Премьер-Лиги. Если верить сообщениям в прессе, на Сери претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Ожидалось, что конкуренцию своим конкурентам по Премьер-Лиге в борьбе за Сери составит "Арсенал", однако "канониры" внезапно поменяли свои планы и отказались от своих претензий на полузащитника, сообщает London Evening Standard.



К такому решению клуб с "Эмирейтс" подтолкнули два обстоятельства. Во-первых, ограниченный трансферный бюджет на это лето. Во-вторых, сохраняющаяся неопределенность с будущим Джека Уилшира и Аарона Рэмси.



Вместо Сери "Арсенал" уже обратил внимание на Карима Демирабая из "Хоффенхайма" и Лоренцо Пеллегрини из "Ромы". Трансфер последнего "канониры" могут выкупить за фиксированную сумму в размере 22 миллионов фунтов.