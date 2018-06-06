Роуз не повезет свою семью в Россию из-за расизма

Данни Роуз Левый защитник сборной Англии Данни Роуз попросил своих близких не приезжать на Чемпионат Мира в Россию из-за опасений, что они подвернутся расистским оскорблениям.

Недавно ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 22 тысячи фунтов за расистские речевки, которые звучали с трибун стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге во время матча против сборной Франции.

Случившееся убедило 27-летнего Роуза, что поддерживать его будет лучше на расстоянии. Таким образом, семья Данни отказалась от планов поехать в Россию.

"Я не переживаю за себя, но я сказал своей семье, что не хочу брать их с собой, потому что там они могут столкнуться с расизмом и тому подобным".

"Я не хочу волноваться за безопасность своей семьи, пока готовлюсь к матчам. Если со мной что-либо произойдет, это не повлияет на меня так, как если бы оскорблениям подверглась моя семья".

"Лично я буду в порядке, столкнусь я с подобным или нет, и я бы хотел думать, что моя реакция будет правильной".

"Мой отец по-настоящему расстроен. Я мог слышать это в его голосе. Он сказал, что может больше никогда не получить шанса поехать и посмотреть на меня на Чемпионате Мира. Это было эмоционально и действительно грустно".

"Каким-то образом Россия получила Чемпионат Мира, и нам придется иметь с этим дело", — цитирует Роуза Sky Sports.



Метки Роуз, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 06.06.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 741

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 06.06.2018 19:30 # fc-oil
    Да кому нужен этот уголек

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  2. spaceghostpurrp 06.06.2018 19:26 # spaceghostpurrp
    Честно говоря , х*йню несет полную

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  3. iroquez 06.06.2018 19:25 # iroquez
    бля ты черная генетическая помойка, смирись, как смиритесь все роисяне и скачите на бутылке как вы любите

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  4. krutoykanonir 06.06.2018 19:19 # krutoykanonir
    Как же прав Роуз.
    Даже по комментариям это видишь.
    Люди в России злобные, завистливые, жестокие, хамовитые и абсолютно неадекватные.
    Советская 70-летняя быдло селекция полностью уничтожила адекватную и культурную часть этого народа.

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  5. shakur 06.06.2018 19:19 # shakur
    будь я Роузом, то поступил бы так же

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  6. stepalex 06.06.2018 19:15 # stepalex
    Совсем ебнутый - мозгов ноль, а страдает отец. В России куда меньше рассизм, чем в Англии или Америке, потому что у нас нет негров и нам на них пох.

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  7. carrick-16 06.06.2018 19:12 # carrick-16
    Пффф да ты даже на поле не выйдешь

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  8. dragonishka 06.06.2018 19:08 # dragonishka
    У нас нет расизма, обезьяна ты этакая.

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  9. mufc1994 06.06.2018 19:07 # mufc1994
    "Каким-то образом Россия получила Чемпионат Мира, и нам придется иметь с этим дело", — цитирует Роуза Sky Sports.

    За такое этой шимпанзе и ногу сломать не жалко, в матче с Бельгией например

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  10. dimon70 06.06.2018 19:06 # dimon70
    в Питере самые расистские фанаты в стране.заметили,что в Зените нет ни одного "загорелого" хлопца?как мне говорили люди с движухи-"никогда нигерров у нас не будет в команде?

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  11. lahmatyj 06.06.2018 19:03 # lahmatyj
    какая нежная обезьянка.

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