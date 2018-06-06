Роуз не повезет свою семью в Россию из-за расизма
Левый защитник сборной Англии Данни Роуз попросил своих близких не приезжать на Чемпионат Мира в Россию из-за опасений, что они подвернутся расистским оскорблениям.
Недавно ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 22 тысячи фунтов за расистские речевки, которые звучали с трибун стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге во время матча против сборной Франции.
Случившееся убедило 27-летнего Роуза, что поддерживать его будет лучше на расстоянии. Таким образом, семья Данни отказалась от планов поехать в Россию.
"Я не переживаю за себя, но я сказал своей семье, что не хочу брать их с собой, потому что там они могут столкнуться с расизмом и тому подобным".
"Я не хочу волноваться за безопасность своей семьи, пока готовлюсь к матчам. Если со мной что-либо произойдет, это не повлияет на меня так, как если бы оскорблениям подверглась моя семья".
"Лично я буду в порядке, столкнусь я с подобным или нет, и я бы хотел думать, что моя реакция будет правильной".
"Мой отец по-настоящему расстроен. Я мог слышать это в его голосе. Он сказал, что может больше никогда не получить шанса поехать и посмотреть на меня на Чемпионате Мира. Это было эмоционально и действительно грустно".
"Каким-то образом Россия получила Чемпионат Мира, и нам придется иметь с этим дело", — цитирует Роуза Sky Sports.
06.06.2018 19:00
Просмотров: 741
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да кому нужен этот уголек
(ответить)
Честно говоря , х*йню несет полную
(ответить)
бля ты черная генетическая помойка, смирись, как смиритесь все роисяне и скачите на бутылке как вы любите
(ответить)
Как же прав Роуз.
Даже по комментариям это видишь.
Люди в России злобные, завистливые, жестокие, хамовитые и абсолютно неадекватные.
Советская 70-летняя быдло селекция полностью уничтожила адекватную и культурную часть этого народа.
(ответить)
будь я Роузом, то поступил бы так же
(ответить)
Совсем ебнутый - мозгов ноль, а страдает отец. В России куда меньше рассизм, чем в Англии или Америке, потому что у нас нет негров и нам на них пох.
(ответить)
Пффф да ты даже на поле не выйдешь
(ответить)
У нас нет расизма, обезьяна ты этакая.
(ответить)
"Каким-то образом Россия получила Чемпионат Мира, и нам придется иметь с этим дело", — цитирует Роуза Sky Sports.
За такое этой шимпанзе и ногу сломать не жалко, в матче с Бельгией например
(ответить)
в Питере самые расистские фанаты в стране.заметили,что в Зените нет ни одного "загорелого" хлопца?как мне говорили люди с движухи-"никогда нигерров у нас не будет в команде?
(ответить)
какая нежная обезьянка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий