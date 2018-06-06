Роуз не повезет свою семью в Россию из-за расизма

Левый защитник сборной Англии Данни Роуз попросил своих близких не приезжать на Чемпионат Мира в Россию из-за опасений, что они подвернутся расистским оскорблениям.

Недавно ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 22 тысячи фунтов за расистские речевки, которые звучали с трибун стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге во время матча против сборной Франции.



Случившееся убедило 27-летнего Роуза, что поддерживать его будет лучше на расстоянии. Таким образом, семья Данни отказалась от планов поехать в Россию.



"Я не переживаю за себя, но я сказал своей семье, что не хочу брать их с собой, потому что там они могут столкнуться с расизмом и тому подобным".



"Я не хочу волноваться за безопасность своей семьи, пока готовлюсь к матчам. Если со мной что-либо произойдет, это не повлияет на меня так, как если бы оскорблениям подверглась моя семья".



"Лично я буду в порядке, столкнусь я с подобным или нет, и я бы хотел думать, что моя реакция будет правильной".



"Мой отец по-настоящему расстроен. Я мог слышать это в его голосе. Он сказал, что может больше никогда не получить шанса поехать и посмотреть на меня на Чемпионате Мира. Это было эмоционально и действительно грустно".



"Каким-то образом Россия получила Чемпионат Мира, и нам придется иметь с этим дело", — цитирует Роуза Sky Sports.