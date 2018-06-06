Центральный защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс близок к переходу в "Лестер".

В минувшем сезоне экс-игрок "Манчестер Юнайтед" не смог уберечь "дроздов" от выбывания из Премьер-Лиги, и теперь в контракте Эванса может быть активирован пункт об отступных в размере 3 миллионов фунтов.



На протяжении последнего года Джонни интересовались "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако этим летом "Лестер" проявил расторопность и уже достиг договоренности с 30-летним североирландцем, сообщает BBC.



По информации издания, главный тренер "лис" Клод Пюэль является большим поклонником Эванса, и этот трансфер, если он состоится, может означать, что Пюэль останется на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.

