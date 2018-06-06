Джонни Эванс близок к переходу в "Лестер"

Джонни Эванс Центральный защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс близок к переходу в "Лестер".

В минувшем сезоне экс-игрок "Манчестер Юнайтед" не смог уберечь "дроздов" от выбывания из Премьер-Лиги, и теперь в контракте Эванса может быть активирован пункт об отступных в размере 3 миллионов фунтов.

На протяжении последнего года Джонни интересовались "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако этим летом "Лестер" проявил расторопность и уже достиг договоренности с 30-летним североирландцем, сообщает BBC.

По информации издания, главный тренер "лис" Клод Пюэль является большим поклонником Эванса, и этот трансфер, если он состоится, может означать, что Пюэль останется на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.



Метки Вест Бромвич, Лестер, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2018 18:00

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  1. ccchelsea 06.06.2018 19:14 # ccchelsea
    Аснл долбаёбы, нужно было брать Эванса. Как раз почти бесплатно, как аснл любит.

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