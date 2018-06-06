"Арсенал" узнал стоимость Нзонзи

"Арсеналу" придется заплатить 35 миллионов за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи.

Покупка нового полузащитника, вероятно, стала главной целью для Унаи Эмери на трансферном рынке. Среди вариантов пресса называла Маруана Феллайни из "Манчестер Юнайтед", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" и Жан-Мишеля Сери из "Ниццы".



Помимо этой троицы, "канониры" рассматривают возможность приобретения 29-летнего Нзонзи. Привлекательность французу добавляет тот факт, что он уже выступал в Премьер-Лиге – за "Стоук" – и знаком с тренерскими методами Эмери.



Единственной загвоздкой может стать лишь трансферная стоимость Стивена. Чтобы заполучить Нзонзи, "канонирам" придется заплатить "Севилье" 35 миллионов фунтов, что прописаны в контракте игрока в качестве отступных.



"Если Эмери хочет Нзонзи, то пусть позвонит и сделает предложение. Предложение должно соответствовать сумме отступных, иначе никаких переговоров не будет", - сообщил спортивный директор "Севильи" Хоакин Капаррос.