"Юнайтед" объявил о покупке Диогу Далота

Диогу Далот "Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение правого защитника "Порту" Диогу Далота. Трансфер обошелся клубу с "Олд Траффорд" в 17.5 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что 19-летний Далот пробился в основу "Порту" только в минувшем сезоне и несколько матчей провел на непривычном для себя левом фланге, португальцу удалось обратить на себя внимание скаутов "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер Жозе Моуриньо тоже остался под впечатлением от увиденного и предложил соотечественнику пятилетний контракт с опцией продления сделки еще на 12 месяцев. От такой возможности Диогу не отказался.

"Диогу обладает невероятным талантом, у него есть все качества, чтобы стать прекрасным игроком для "Манчестер Юнайтед".

"Он обладает всем необходимым для правого защитника: физической мощью, тактической выучкой и мастерством. Мы знаем, что академия "Порту" делает из молодых парней настоящих мужчин и подводит их к профессиональному уровню".

"Думаю, в своей возрастной категории он уже лучший крайний защитник Европы. Мы уверены, что в "Манчестер Юнайтед" его ждет светлое будущее", - сообщил Моуриньо официальному сайту клуба.




Метки Далот, Манчестер Юнайтед, Порту, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 06.06.2018 16:20

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Последние комментарии:




  1. highneken 06.06.2018 17:47 # highneken
    Перспективный малый. Но не тот клуб выбрал. Уже столько молодых игроков мю и лично Маур загубил. А они все лезут и лезут. Ничему жизнь не учит )

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  2. diablo182 06.06.2018 17:45 # diablo182
    Пацану всего 19, а вы его уже хороните. Это подмена Валенсии и не позиционируется как основной правый защитник. Через сезон-второй он окончательно застолбит за собой эту позицию. Потенциал у него видимо не малый, не зря им топ-клубы интересовались.

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  3. liverpool-ynwa 06.06.2018 17:38 # liverpool-ynwa
    Позирует он, будто уже трижды подряд взял АПЛ.

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  4. apucmokpam 06.06.2018 17:37 # apucmokpam
    Блаблабла
    Сгноит на бенче этого ноунейма

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  5. dragonishka 06.06.2018 17:33 # dragonishka
    Пошли топари!








    А кто это?

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  6. januzaj00 06.06.2018 17:20 # januzaj00
    Бля, фосу-менса ничем не хуже же

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  7. leon-britton 06.06.2018 16:56 # leon-britton
    Мертвый Санчес с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю и какой-то ноунейм 17,5-миллионный. Вообщем Обоссаному проведут шершавым мухомором по губам и через год скам будет в ЛЕ, скриньте.

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  8. hammersmith 06.06.2018 16:56 # hammersmith
    DROCHELSEA

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  9. mikkiynwa 06.06.2018 16:54 # mikkiynwa
    Удачи МЮ в ле

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  10. muchampion 06.06.2018 16:38 # muchampion
    удачи челсей в ле

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  11. gidrothebest 06.06.2018 16:35 # gidrothebest
    Челси чемпион! Кто против тот вафел.

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  12. premier-league 06.06.2018 16:34 # premier-league
    Аренда в Фулхем короч.

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  13. vyrentz 06.06.2018 16:33 # vyrentz
    (Через два года, когда Моур - тренер сборной Португалии):

    "Сезон 18-19 мы провалили в Юнайтед, потому что у нас была недостаточная глубина состава. Подумайте сами, у наших конкурентов были прекрасные крайние защитники, и это давало им преимущество в тактической гибкости и добавляло надежности в обороне. Нам же приходилось тяжело. У нас был Валенсия, чьи лучшие годы были уже позади, а усилились мы необкатанным юнцом, который, в итоге, сыграл всего три матча в том сезоне. Я вообще не понимаю, зачем мы его купили тогда, и чья это вообще была идея. Конечно, я не снимаю с себя всю ответственность за провальный сезон и итоговое 5-ое место, но мы, все же, пробились тогда в финал Кубка Лиги, и до самого конца боролись за четверку. С таким составом ни один тренер в мире не смог бы добиться большего."

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  14. nordway 06.06.2018 16:33 # nordway
    Одни покупают старого пердуна, чтобы дескть укреплять оборону, вторые берут какого то ноунейма шо пездeц, Челси вообще ссаного Пальмери поломанного покупал ,чтоб на жопе сидел - ну просто стадо идиотов

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  15. mancunia-planet 06.06.2018 16:32 # mancunia-planet
    Прекрасно. Валька потихоньку заменять будет...

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  16. vasilevich8 06.06.2018 16:31 # vasilevich8
    Валенсия напрягся, сёрнул и забыл про него... не уровень пацан пришёл...

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  17. griboedov 06.06.2018 16:31 # griboedov
    Просто в Арсенал завоз закончился вот Олег и горит.

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  18. hammersmith 06.06.2018 16:30 # hammersmith
    очередной Заглот в команде мочестера

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  19. royal-arsenal 06.06.2018 16:29 # royal-arsenal
    ноунейм
    даже не сравнить с жутким топариком Лихтштайнером

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  20. mr-lamps 06.06.2018 16:28 # mr-lamps
    просто далол-линделол

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