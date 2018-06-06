"Юнайтед" объявил о покупке Диогу Далота

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение правого защитника "Порту" Диогу Далота. Трансфер обошелся клубу с "Олд Траффорд" в 17.5 миллионов фунтов.

Несмотря на то, что 19-летний Далот пробился в основу "Порту" только в минувшем сезоне и несколько матчей провел на непривычном для себя левом фланге, португальцу удалось обратить на себя внимание скаутов "Манчестер Юнайтед".



Главный тренер Жозе Моуриньо тоже остался под впечатлением от увиденного и предложил соотечественнику пятилетний контракт с опцией продления сделки еще на 12 месяцев. От такой возможности Диогу не отказался.



"Диогу обладает невероятным талантом, у него есть все качества, чтобы стать прекрасным игроком для "Манчестер Юнайтед".



"Он обладает всем необходимым для правого защитника: физической мощью, тактической выучкой и мастерством. Мы знаем, что академия "Порту" делает из молодых парней настоящих мужчин и подводит их к профессиональному уровню".



"Думаю, в своей возрастной категории он уже лучший крайний защитник Европы. Мы уверены, что в "Манчестер Юнайтед" его ждет светлое будущее", - сообщил Моуриньо официальному сайту клуба.