"Юнайтед" объявил о покупке Диогу Далота
"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение правого защитника "Порту" Диогу Далота. Трансфер обошелся клубу с "Олд Траффорд" в 17.5 миллионов фунтов.
Несмотря на то, что 19-летний Далот пробился в основу "Порту" только в минувшем сезоне и несколько матчей провел на непривычном для себя левом фланге, португальцу удалось обратить на себя внимание скаутов "Манчестер Юнайтед".
Главный тренер Жозе Моуриньо тоже остался под впечатлением от увиденного и предложил соотечественнику пятилетний контракт с опцией продления сделки еще на 12 месяцев. От такой возможности Диогу не отказался.
"Диогу обладает невероятным талантом, у него есть все качества, чтобы стать прекрасным игроком для "Манчестер Юнайтед".
"Он обладает всем необходимым для правого защитника: физической мощью, тактической выучкой и мастерством. Мы знаем, что академия "Порту" делает из молодых парней настоящих мужчин и подводит их к профессиональному уровню".
"Думаю, в своей возрастной категории он уже лучший крайний защитник Европы. Мы уверены, что в "Манчестер Юнайтед" его ждет светлое будущее", - сообщил Моуриньо официальному сайту клуба.
06.06.2018 16:20
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Последние комментарии:
Перспективный малый. Но не тот клуб выбрал. Уже столько молодых игроков мю и лично Маур загубил. А они все лезут и лезут. Ничему жизнь не учит )
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Пацану всего 19, а вы его уже хороните. Это подмена Валенсии и не позиционируется как основной правый защитник. Через сезон-второй он окончательно застолбит за собой эту позицию. Потенциал у него видимо не малый, не зря им топ-клубы интересовались.
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Позирует он, будто уже трижды подряд взял АПЛ.
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Блаблабла
Сгноит на бенче этого ноунейма
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Пошли топари!
А кто это?
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Бля, фосу-менса ничем не хуже же
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Мертвый Санчес с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю и какой-то ноунейм 17,5-миллионный. Вообщем Обоссаному проведут шершавым мухомором по губам и через год скам будет в ЛЕ, скриньте.
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DROCHELSEA
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Удачи МЮ в ле
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удачи челсей в ле
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Челси чемпион! Кто против тот вафел.
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Аренда в Фулхем короч.
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(Через два года, когда Моур - тренер сборной Португалии):
"Сезон 18-19 мы провалили в Юнайтед, потому что у нас была недостаточная глубина состава. Подумайте сами, у наших конкурентов были прекрасные крайние защитники, и это давало им преимущество в тактической гибкости и добавляло надежности в обороне. Нам же приходилось тяжело. У нас был Валенсия, чьи лучшие годы были уже позади, а усилились мы необкатанным юнцом, который, в итоге, сыграл всего три матча в том сезоне. Я вообще не понимаю, зачем мы его купили тогда, и чья это вообще была идея. Конечно, я не снимаю с себя всю ответственность за провальный сезон и итоговое 5-ое место, но мы, все же, пробились тогда в финал Кубка Лиги, и до самого конца боролись за четверку. С таким составом ни один тренер в мире не смог бы добиться большего."
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Одни покупают старого пердуна, чтобы дескть укреплять оборону, вторые берут какого то ноунейма шо пездeц, Челси вообще ссаного Пальмери поломанного покупал ,чтоб на жопе сидел - ну просто стадо идиотов
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Прекрасно. Валька потихоньку заменять будет...
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Валенсия напрягся, сёрнул и забыл про него... не уровень пацан пришёл...
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Просто в Арсенал завоз закончился вот Олег и горит.
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очередной Заглот в команде мочестера
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ноунейм
даже не сравнить с жутким топариком Лихтштайнером
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просто далол-линделол
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